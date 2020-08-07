Рогозин пообещал создать ракету лучше, чем у Маска

Специалисты Роскосмоса намерены создать ракету-носитель «Союз-СПГ» с многоразовой первой ступенью, которая превзойдет Falcon 9 от SpaceX по расчетному количеству пусков, заявил гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин.

«На замену «Союзу – 2» мы делаем ракету на метане. Она будет изначально создаваться как многоразовый ракетно-космический комплекс. Не «полумногоразовый», как у SpaceX, а многоразовый», – сказал Рогозин, передает РИА «Новости».

По его словам, такая ракета будет способна совершить 100 полетов. «Это будет ракета 21 века», – заявил глава Роскосмоса.

При этом, по словам Рогозина, российские инженеры многоразовой ракеты хоть и смотрят на разработки американских коллег, но не повторяют за ними, а пытаются превзойти.

Напомним, в конце мая ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал, впервые за долгое время американские астронавты были доставлены на МКС на борту своего корабля. После этого глава SpaceX Илон Маск вспомнил давние слова Рогозина про батут.

«Батут работает. Это шутка для посвященных», – сказал он.

Рогозин в ответ рассказал, что его заявление о полетах США в космос с помощью батута не было шуткой и спасло российскую космическую отрасль от американских санкций.