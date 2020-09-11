Посол Украины пригрозил белорусским пограничникам «дипломатической войной»

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим заявил, что белорусские пограничники, досмотревшие его автомобиль при пересечении границы, желают развязать «дипломатическую войну».

Происшествие случилось 5 сентября на пункте пропуска «Новая гута», сообщается в Telegram-канале погранкомитета Белоруссии.

В опубликованном ведомством ролике посла попросили открыть багажник, и заверили, что досматривать его личные вещи не будут. В ответ на это посол вспомнил Венскую конвенцию, и подчеркнул, что для таких досмотров нужна «веская причина».

«Личный ваш багаж мы досматривать не хотим, мы предлагаем открыть заднюю дверь автомобиля. Мы просто осмотрим багажник. Личные вещи мы осматривать не собираемся», – сказал пограничник Кизиму.

«Вы сейчас делаете очень плохой шаг. Я буду писать завтра ноту, я в понедельник буду на работе. Теперь следующее. Ваш посол, когда будет ехать сюда – на нашей границе все будет по-другому совсем. Мы начинаем дипломатическую войну. Вы хотите этого?», – заявил Кизим.

После этого он открыл багажник и дал его осмотреть пограничникам.

«В действительности пограничники не досматривали автомобиль господина Кизима или его багаж. Был проведен весего лишь осмотр транспортного средства, который является частью процедуры пограничного контроля в соответствии со статьей 27 Закона республики Белоруссия о государственной границе», – говорится в сообщении погранслужбы.

Напомним, Кизим вернулся в Минск в понедельник, 7 сентября, после консультаций в Киеве.