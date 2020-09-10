Политика Трампа напугала немцев больше коронавируса

Жителей Германии политика, проводимая президентом США Дональдом Трампом, беспокоит больше, чем распространение нового коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного страховой группой R+V.

В исследовании, осуществляемом R+V с 1992 года, приняли участие порядка 2 тыс. 400 человек. На вопрос, что вызывает у них наибольшее беспокойство в области политики, экономики, окружающей среды, социальной сферы и области здравоохранения, 53% респондентов в качестве наиболее серьезной угрозы назвали политику, проводимую американским президентом Трампом, передает ТАСС.

«Своей внешней политикой Трамп неоднократно способствует возникновению серьезных международных проблем. Яркими примерами тому могут служить такие конфликты, как торговая война с Китаем, а также оказание политического и экономического давления на союзные государства, включая Германию», – подчеркнул профессор Манфред Шмидт из Гейдельбергского университета им. Рупрехта и Карла.

Вместе с тем результаты показали, что около 32% испытывает страх перед серьезными заболеваниями, в том числе COVID-19.

«Каждый третий респондент опасается, что он или окружающие его люди могут заразиться коронавирусом», – отметила руководитель страховой группы R+V Бригитте Ремштедт.

Кроме того, только 42% участников исследования опасаются, что глобализация может привести к возникновению различных пандемий в будущем. По словам Рёмштедт, люди гораздо больше боятся того, что вирус угрожает их благополучию, чем их здоровью.

Серьезную озабоченность у немцев, как выяснили социологи, вызывает экономическая ситуация в стране и в мире, а также неуверенность в завтрашнем дне. Одной из причин сильного беспокойства опрошенных стал высокий уровень безработицы в Германии.

«Респонденты отметили тот факт, что число безработных выросло в этом году впервые с 2013 года», – подчеркнул профессор Шмидт. Опасения по поводу внутриполитической ситуации в стране, включая увеличение притока беженцев, совершение террористических актов и политический экстремизм, в 2020 году опустились ниже отметки в 40%.

В августе сообщалось, что жители немецкого портового города Засниц на острове Рюген пообещали «достать автоматы Калашникова» в случае визита к ним американского лидера Дональда Трампа.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Трамп заставил Германию испугаться.