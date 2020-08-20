Жители немецкого порта Засниц пригрозили в случае приезда Трампа «достать автоматы Калашникова»

Жители немецкого портового города Засниц на острове Рюген пообещали «достать автоматы Калашникова» в случае визита к ним американского лидера Дональда Трампа.

Так они отреагировали на угрозы США в адрес немецкого города Засниц ввести санкции, если администрация порта не прекратит работы по поддержке строительства «Северного потока – 2», передает швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung, перевод которой приводит ИноПресса.

«Обрывающийся в море скалистый берег привлекает туристов, а политические наблюдатели могут осмотреть в Заснице места обрыва разрушенных германо-американских отношений. Особенно, если поговорят с жителями города, в котором проживают 10 тыс. человек», – пишет журналист Кристоф Прантнер.

По его словам, местные жители пригрозили, если к ним наведается Трамп, они сразу же «достанут автоматы Калашникова». Также они посоветовали США перебрасывать в Польшу не только 10 тыс. солдат, а сразу все размещенные в Германии войска, и забрать с собой атомные бомбы.

«В представленном в начале года опросе, проведенном институтом изучения общественного мнения YouGov, лишь 39% немцев указали, что положительно относятся к США. Такого низкого показателя нет ни в одной другой стране Европы», – подчеркнул автор статьи.

При этом 41% опрошенных граждан ФРГ видит в лице президента США большую опасность для международного мира, чем в председателе КНР Си Цзиньпине или президенте России Владимире Путине.

Издание отмечает, что бургомистр Засница, политик из Левой партии и бывший офицер ВМС Национальной народной армии Франк Крахт назвал «верхом наглости» позицию американского правительства. Премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг после разговора с управляющим директором Nord Stream AG Матиасом Варнигом «решительно выступила за продолжение строительства газопровода».

«Пусть оставят нас в покое и сами с этим возятся. Надеюсь, этого Трампа больше не изберут», – сказал житель Засница.

Напомним, 21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2».

Ранее член комитета Бундестага по международным делам Вальдемар Гердт заявлял, что сенаторам США, угрожавшим ввести санкции против немецкого города Засниц в связи с поддержкой строительства газопровода «Северный поток – 2», необходимо дать «адекватный ответ на наглость».

Немецкие СМИ отмечают, что бывшие противники «Северного потока – 2» выступили против угроз США ввести санкции в отношении участников проекта.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД