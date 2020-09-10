Концепцию социальной газификации захотели опробовать на четырех регионах

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10 сентября, четверг | Последнее обновление — 10:48 | vz.ru
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Польская альтернатива «Северному потоку – 2» оставит Европу без газа
Новыми лидерами России становятся женщины
Какие плюсы и минусы у идеи минимального гарантированного дохода для россиян
Могильщики «Оскара» повелись на разводку
За пожар в Анапе ответят «дикари»
Почему русские проиграли Крымскую войну
Тимур Шерзад, журналист
165 лет назад, 10 сентября 1855 года, англо-французские войска вошли в Севастополь. Эпопея отчаянной обороны города завершилась. Шла к концу и Крымская война – один из немногих конфликтов, проигранных Россией не просто так, а с оглушительным треском. Подробности...
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Ефремов сорвал маски с «хороших лиц»
Елена Кондратьева, журналист
Люди, с верой в глазах утверждавшие, что с коррупцией надо бороться, что судебная система несправедлива, сегодня обсуждают грехи адвоката Пашаева, не сумевшего откупить Ефремова от реального срока. Главной ошибкой актера неожиданно становится не вождение в пьяном виде, а неудачный выбор защитника. Подробности...
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Казус Ефремова актеров ничему не научил
Андрей Ашкеров, философ
Товарищеский суд актеров как выносил, так и выносит моральные вердикты. И все только по праву членства в профсоюзе. Подробности...
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»
В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награжденияПодробности...
В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти
Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетияПодробности...
Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму
В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные грантыПодробности...
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