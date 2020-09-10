Адвокат зафиксировала ушибы на теле Колесниковой в минском СИЗО

Адвокат Людмила Казак намерена обратиться к следствию с заявлением о проведении судмедэкспертизы из-за ушибов члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой, сообщила пресс-служба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

«Мария чувствует себя хорошо и бодро, несмотря на пережитый стресс за последние двое суток. В камере у нее шесть соседок. В СИЗО Марии оказывали помощь: у нее поднималось давление и беспокоит сердце. На теле есть ушибы, побаливают руки, так как ее силой заталкивали в машину и удерживали. Адвокат намерена обращаться к следователю с заявлением о проведении судебно-медицинской экспертизы», – приводит РИА «Новости» текст сообщения штаба Бабарико по итогам встречи Колесниковой с ее адвокатом.

В среду стало известно, Колесникова арестована и находится в минском СИЗО №1. В тот же день ее перевели в статус подозреваемой по делу о захвате власти. США предупредили Минск об ответственности за безопасность Колесниковой.

Во вторник стало известно о попытке вывоза Колесниковой с территории Белоруссии.

В тот же день Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Колесникова, а также члены координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков якобы покинули республику на автомобиле и оказались на территории Украины. По версии комитета, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, чем создала угрозу жизни военнослужащему. Колесникову при этом якобы «выпихнули» из автомобиля, впоследствии она была задержана. Позже появилась информация, что Колесникова не пересекла границу Украины, ее пытались вывезти из Белоруссии принудительно, она порвала свой паспорт.

Колесникова расценила произошедшее на границе с Украиной как похищение.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что коллеги-оппозиционеры якобы «выбросили» Колесникову из машины при пересечении белорусско-украинской границы.

В понедельник экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение Колесниковой, Родненкова и Кравцова.

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