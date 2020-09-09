Отец рассказал, где находится член КС оппозиции Белоруссии Колесникова

Член Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова арестована и находится в минском СИЗО №1 на улице Володарского, сообщил ее отец Александр Колесников.

«Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу», – приводит его слова Tut.by.

Тем временем в Госпогранкомитете Белоруссии отметили, что информация о местонахождении Колесниковой и правовой оценке ее действий будет представлена позднее.

Ранее сообщалось, что люди в масках и гражданской одежде зашли в дом Колесниковой в центре Минска, позже они вынесли с собой компьютер и документы, а также вывели из подъезда трех человек в гражданской одежде.

Во вторник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Мария Колесникова, а также члены координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков якобы покинули республику на автомобиле и оказались на территории Украины. По версии комитета, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, чем создала угрозу жизни военнослужащему. Колесникову при этом якобы «выпихнули» из автомобиля, впоследствии она была задержана.

Позже появилась информация, что Колесникова не пересекла границу Украины, ее пытались вывезти из Белоруссии принудительно, она порвала свой паспорт.

Несколько анонимных источников сообщили штабу Бабарико, что Колесникова задержана и в настоящий момент находится в Мозырском погранотряде.

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