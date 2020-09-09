Колесникову перевели в статус подозреваемой по делу о захвате власти

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова является подозреваемой в деле о попытке захвата власти, сообщила адвокат оппозиционерки Людмила Казак.

Колесникова стала первой из лидеров совета с таким статусом, уточнила Казак РИА «Новости».

Пока неизвестен срок, на который задержана Колесникова.

«Чувствует себя хорошо. Находится в камере (в СИЗО в Минске – прим. ВЗГЛЯД) на шесть человек. Приходит в себя после событий на границе», – сказала Казак.

Колесникова уточнила, что порвала на границе свой паспорт.

В среду к ней планирует сходить отец.

Между тем юрист штаба Виктора Бабарико и другой адвокат Колесниковой Илья Салей задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу, пишет Tut.by со ссылкой на пресс-службу штаба.

У него провели обыск, ему вменяют статью УК Белоруссии «Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности».

Ранее сообщалось, что люди в масках и гражданской одежде зашли в дом Колесниковой в центре Минска, позже они вынесли с собой компьютер и документы, а также вывели из подъезда трех человек в гражданской одежде.

Ее отец сообщил, что Колесникова находится в СИЗО.

Также ранее сообщалось, что Колесникова не пересекла границу Украины, ее пытались вывезти из Белоруссии принудительно, она порвала свой паспорт.