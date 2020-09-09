Люди в масках вынесли компьютер и документы из дома Колесниковой в Минске

Неизвестные люди в черных масках вышли из дома, где находится квартира члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, и вынесли с собой компьютер и документы.

Они пробыли в доме не более часа. Выходя из подъезда, они вынесли с собой компьютер и несколько папок с документами, передает РИА «Новости».

Отмечается, что всего людей в масках было шестеро: часть находилась в квартире и проводила «следственные мероприятия», остальные дежурили на лестничном пролете.

Также неизвестные вывели из подъезда трех человек в гражданской одежде – двух женщин и одного мужчину. Они сели в автобус с затонированными стеклами без номерных знаков уехали в неизвестном направлении.

По словам соседа Колесниковой, к квартире члена КС пришли несколько человек, сперва начали стучаться в квартиру, а затем начали выламывать дверь.

«Я вышел посмотреть и спросил, в чем дело. Они сказали: «Вас это не касается». Я закрыл дверь и ушел», – рассказал он.

Ранее сообщалось, что люди в масках и гражданской одежде зашли в дом Колесниковой в центре Минска. Они заявили, что являются представителями силовых структур и проводят «следственные действия», характер которых «не уполномочены комментировать».

Во вторник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Мария Колесникова, а также члены координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков якобы покинули республику на автомобиле и оказались на территории Украины. По версии комитета, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, чем создала угрозу жизни военнослужащему. Колесникову при этом якобы «выпихнули» из автомобиля, впоследствии она была задержана.

Позже появилась информация, что Колесникова не пересекла границу Украины, ее пытались вывезти из Белоруссии принудительно, она порвала свой паспорт.

Несколько анонимных источников сообщили штабу Бабарико, что Колесникова задержана и в настоящий момент находится в Мозырском погранотряде.

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