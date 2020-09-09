США предупредили Минск об ответственности за безопасность Колесниковой

Соединенные Штаты напоминают белорусским властям об их ответственности за обеспечение безопасности члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой и всех несправедливо задержанных, говорится в заявлении государственного секретаря США Майка Помпео.

В американском внешнеполитическом ведомстве выразили обеспокоенность в связи с «сообщениями о похищении» и «попытках принудительного выдворения за границу, на Украину» члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой и членов совета Антона Родненкова и Ивана Кравцова, передает ТАСС.

«Мы напоминаем белорусским властям об их ответственности за обеспечение безопасности госпожи Колесниковой и всех несправедливо задержанных», – подчеркивается в заявлении Помпео.

В Госдепартаменте также призвали Минск «прекратить насилие по отношению к собственному народу, освободить всех несправедливо задержанных, включая гражданина США Виталия Шклярова, и начать конструктивный диалог с подлинными представителями белорусского общества».

«Соединенные Штаты в координации с нашими партнерами и союзниками рассматривают дополнительные адресные санкции для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Белоруссии», – говорится в заявлении госсекретаря США.

Накануне стало известно о попытке вывоза Колесниковой с территории Белоруссии.

Во вторник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Колесникова, а также члены координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков якобы покинули республику на автомобиле и оказались на территории Украины. По версии комитета, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, чем создала угрозу жизни военнослужащему. Колесникову при этом якобы «выпихнули» из автомобиля, впоследствии она была задержана. Позже появилась информация, что Колесникова не пересекла границу Украины, ее пытались вывезти из Белоруссии принудительно, она порвала свой паспорт.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что коллеги-оппозиционеры «выбросили» Колесникову из машины при пересечении белорусско-украинской границы.

В понедельник экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение Колесниковой, Родненкова и Кравцова.

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