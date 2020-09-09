СК Белоруссии подтвердил, что подозревает Колесникову в попытке захвата власти

В ходе расследования Следственным комитетом Белоруссии получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав «Координационного совета», действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в республике.

«В настоящий момент в ходе расследования получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой «Координационный совет», действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь», – говорится на сайте ведомства.

Отмечается также, что все эти действия совершались с использованием СМИ и интернет-ресурсов.

Кроме того, подозреваемых Марию Колесникову и Максима Знака заключили под стражу. Также по подозрению в совершении указанного преступления задержан Илья Салей. На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств по уголовному делу, главным следственным управлением СК продолжается расследование уголовного дела по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Ранее член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико объявили о создании в Белоруссии новой партии «Вместе». Колесникова считает, что превращается в лидера протестов.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он называл оппозицию «черной сотней», уточняя, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.

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