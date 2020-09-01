Украина погасила евробонды более чем на 2 млрд долларов

Украина погасила евробонды, выпущенные в 2015 году, на сумму 1,69 млрд долларов. К концу года остаток валютных платежей по государственному долгу составляет около 1,6 млрд долларов, сообщило министерство финансов страны.

«Сегодня, 1 сентября 2020 года, министерство финансов Украины погасило вторую серию облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ), выпущенных в ходе реструктуризации в 2015 году. Общая сумма платежа составила более 2 млрд долларов США, в том числе 1,69 млрд долларов США погашение еврооблигаций и 0,40 млрд долларов США процентных платежей по еврооблигациям со сроком погашения в 2020-2027 годах. К концу года остаток валютных платежей по государственному долгу составляет около 1,6 млрд долларов США», – сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что выпуск ОВГЗ с погашением в 2020 году общей номинальной стоимостью 1,78 млрд долларов был осуществлен в 2015-2016 годах с процентной ставкой 7,75% в год. В 2017 году в рамках первой в истории активной операции управления госдолгом минфин Украины выкупил 420 млн долларов еврооблигаций.

«В августе минфин Украины осуществил доразмещение ОВГЗ с погашением в 2020 году на сумму 330 млн долларов, которые в полном объеме были использованы для завершения расчетов по выкупу на открытом рынке государственных деривативов (ВВП-варрантов), проведение которого стало возможным благодаря изменениям, внесенным в закон о государственном бюджете Украины в апреле 2020 года», – говорится в сообщении.

В июле министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что стране нужно собирать больше налогов путем увеличения базы налогообложения за счет теневой экономики

Ранее сообщалось, что госдолг Украины в апреле вырос на 1 млрд долларов. Общий размер государственного долга, по состоянию на 30 апреля, составил 71,74 млрд долларов.

По итогам прошлого года размер госдолга Украины составил 84,4 млрд долларов в эквиваленте.