На Украине заявили о необходимости собирать больше налогов

Украине нужно собирать больше налогов путем увеличения базы налогообложения за счет теневой экономики, сообщил министр финансов страны Сергей Марченко.

«Говорю, как есть – ситуация критическая. У нас промышленное производство падает, по старым данным, с июня, а за пересчитанным – с октября. Нам нужно собирать больше налогов, и в условиях кризиса единственная возможность для этого –увеличивать налогооблагаемую базу, и сделать это можно сегодня только за счет теневой составляющей экономики», – передает РИА «Новости» слова Марченко со ссылкой на издание ZN.ua.

Он также отметил, что импорт в июне вырос всего на 4% по сравнению с маем. А в мае этот показатель упал более, чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее компании Ernst & Young провела расследование, согласно которому объем теневой экономики Украины составил 846 млрд гривен (почти 34 млрд долларов) – 23,8% от официального ВВП за 2018 год.