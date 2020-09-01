Посольство России в Австрии подверглось хакерской атаке

Электронная почта российского посольства в Австрии подверглась хакерской атаке, сообщили представители посольства в социальных сетях.

«Вынуждены сообщить, что на электронный адрес посольства info.austria@mid.ru осуществляется спам-атака. Есть основания предполагать, что почтовый аккаунт был взломан злоумышленниками. Если с указанного адреса вам пришло сообщение, просьба не открывать вложения и не переходить по указанным ссылкам», – сообщило посольство в своем Facebook.

В дипмиссии отметили, что на данный момент устанавливается источник атаки, ведется работа над устранением последствий.

В июле Twitter сообщил, что неизвестные хакеры в ходе скоординированного нападения взломали около 130 учетных записей. До этого в Twitter ряда крупных американских компаний и знаменитостей появились сообщения о раздаче биткоинов. Предполагаемые мошенники призывали подписчиков переводить средства в криптовалюте на указанный в сообщениях счет.