Сын погибшего в ДТП с Ефремовым назвал желаемый приговор для артиста

Старший сын погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Виталий Захаров требует приговорить актера к семи годам лишения свободы, следует из заявления потерпевшего, которое в ходе судебного заседания зачитал его представитель Сергей Аверцев.

Аверцев зачитал, что Захаров требует «признать Ефремова Михаила Олеговича виновным и приговорить к реальному сроку лишения свободы, назначив наказание в виде лишения свободы на срок не менее семи лет», передает ТАСС.

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого погиб.

Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.

Артист в ходе слушания по делу допустил, что в момент аварии мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины. В тот же день его адвокат Эльман Пашаев заявил о «непростом человеке» за рулем машины Ефремова. При этом на пассажирской подушке безопасности джипа Ефремова не нашли следов эпителия.

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