На пассажирской подушке безопасности джипа Ефремова не нашли следов эпителия

Экспертиза не подтвердила наличие следов эпителия кого-либо на пассажирской подушке безопасности джипа артиста Михаила Ефремова после ДТП, сообщил в Пресненском суде эксперт Алексей Глушенков, проводивший исследование.

«Я сделал срезы с рулевого колеса, подушки безопасности рулевого колеса, и пассажирской подушки. На водительской были найдены следы эпителиев и маленькое пятно бурого цвета. А вот следов на пассажирской подушке не было», – передает ТАСС слова специалиста.

Сам Ефремов назвал фейком видео, снятое на мобильный телефон работницей бистро Светланой Набокиной, на котором его вытаскивают с водительского сиденья джипа после ДТП.

«Это видео фейк, как и все, что с вами связано», – передает РИА «Новости» выкрик Ефремова в сторону адвоката потерпевших Александра Добровинского.

Адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что видео получено незаконным путем и его достоверность под сомнением. Свидетельница же рассказала, что отправила по почте видеозапись нотариусу, тот заверил ее.

«Согласно федеральному законодательству, у нас для нотариального заверения изымается телефон или устройство, на которое снято видео, а это ненормально. Оно смонтировано, это фейк», – добавил Пашаев.



Однако судья удовлетворила ходатайство и приобщила видео к материалам дела.

Между тем трое потерпевших по делу Ефремова отказались принять от него денежную компенсацию и вернули ранее перечисленные им 200 тыс.рублей, заявила их представитель Ирина Хайруллина.

«Трое моих доверителей: Маргарита, Виталий и Валерий Захаровы отказались принять деньги от Ефремова. Они послали уведомление в почтовое отделение, где указали, что отказываются получать этот перевод», – сказала она и попросила приобщить копию отказа к материалам дела.

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.

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