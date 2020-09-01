Стартовал второй сезон Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior

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1 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 11:42  |  vz.ru
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США ослабляют доллар послевоенными методами

Bernhard Cla&#223;en/Global Look Press
Американской валюте после объявления новой политики ФРС пророчат многолетний тренд на ослабление. США идут на это сознательно, чтобы помочь своей экономике, пострадавшей от коронавируса сильнее, чем ожидалось. Это испытанный прием – так американцы поступали, например, после Второй мировой войны. Приведут ли эти действия к краху доллара и как все это отразится на российской валюте? Подробности...
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Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
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Севастополь ищет дорогу к самодостаточности

Благоустройство Севастополя происходит в режиме реального времени Сергей Мальгавко/ТАСС
Город – но федерального значения. Курорт – но во времена борьбы с пандемией. Огромная помощь федерального центра – и желание жить по собственным, заработанным средствам. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД, как следует выстраивать баланс между этими и другими, зачастую противоречащими друг другу, вопросами.  Подробности...
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США провоцируют Китай «шестью принципами» Рейгана

26 апреля 1984 года Рональд Рейган и председатель КНР Ли Сяньнянь встретились в Пекине David Kennerly/AP/ТАСС
Госдеп рассекретил шифротелеграмму администрации Рейгана от 1982 года, содержавшую позицию США по конфликту КНР и Тайваня. В ней содержалось обещание поставлять на остров оружие для обороны от армии Китая. Публикация документа 40-летней давности, похоже, призвана спровоцировать Пекин на жесткие действия. Для усиления напряженности США направили в Тайваньский пролив еще и эсминец. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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В Россию импортируют идеологию намеренного разрушения семьи

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ничего хорошего нельзя сказать про обычай «женского обрезания». Но люди его хотя бы не вводили, а унаследовали из тьмы веков. А вот мода на ЛГБТ вообще и «перемену пола» в особенности находится пока что на подъеме – и энергично продвигается по всему миру. Подробности...
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Слабой государственности Белоруссии должен помочь ЕАЭС

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Евразийская экономическая интеграция и Евразийский экономический союз изначально задумывались в качестве способа укрепить суверенитет слабых государств бывшего СССР. Но насколько эффективным он оказался в современных условиях? Подробности...
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Как СССР стал великой танковой державой

Тимур Шерзад, журналист
100 лет назад, 31 августа 1920 года, из цехов нижегородского завода «Красное Сормово» выехал первый советский танк. 20 лет спустя Советский Союз станет великой танковой державой, которая единственная в мире выдержит удар самой сильной армии Европы. Подробности...
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Балканский враг России потерпел поражение

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Лукашенко боится потерять Гродно

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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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    Стартовал второй сезон Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior

    1 сентября 2020, 11:17

    Текст: Наталья Ануфриева

    В День знаний, 1 сентября, стартовал второй сезон Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможности».

    Всероссийские командные инженерные соревнования пройдут по пяти направлениям: технологии для человека, технологии для среды обитания, технологии для космоса, технологии для виртуального мира и технологии для мира роботов. Ученики 5-7 классов смогут подать свои заявки для участия в проекте по 16 октября, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

    «В этом году мы сохраним все возможности проекта, которые были заложены в него на старте. Мы продолжим обучать ребят навыкам командной работы, максимально будем вовлекать их в особенности современной инженерной деятельности и, конечно, знакомить с прорывными технологиями. Как говорится – тяжело в учении, легко в бою, поэтому чем раньше школьники узнают обо всех новшествах и технологиях нашего времени, тем легче им будет выстраивать и продвигаться по своему профессиональному пути», – сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

    Он отметил, что новым в этом году станет формат проведения олимпиады: «Оба этапа соревнований – отборочные туры и финал – пройдут полностью в дистанционном формате. Отборочный этап стартует уже 19 сентября. Ребята, которые подадут заявки в последний момент, ничего не потеряют и будут участвовать в этом этапе наравне с другими конкурсантами».

    По словам лидера рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрия Земцова, «стартовый сезон показал, что новая Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior очень востребована».

    «Прошлой осенью на участие в соревнованиях зарегистрировалось около 23 тыс. ребят, 1 тыс. 220 из них вышли в финал. Мы продолжаем развивать направление по работе со школьниками из средних классов. Конечно, дистанционный формат имеет свои сложности, но мы твердо намерены приспособиться к современным реалиям, не снижая планку качества. Кроме того, есть и очевидные плюсы онлайна – он позволяет нам дотянуться до каждого российского школьника, где бы тот ни жил. Учитывая успешный опыт распределенного проведения финалов Олимпиады Кружкового движения НТИ для старшеклассников весной и сильный состав команды проекта и разработчиков, я уверен: с задачей мы справимся», – подчеркнул Земцов.

    Задания сфер подготовлены таким образом, чтобы увлечь школьников и дать им примерить на себя роль специалиста будущего – с учетом уровня подготовки. Так, в финале сферы «Технологии для космоса», над которой работает команда «Академии цифровых технологий», участникам предстоит выполнить несколько миссий, связанных с функционированием лунной базы. Кроме школьных знаний физики, информатики и базовых фактов об устройстве Вселенной, команды продемонстрируют навыки программирования на Arduino, работы в САПР и 3D-печати.

    В рамках сферы «Технологии для виртуального мира» школьникам предстоит разработать игровой проект на стыке развлечения и образования с использованием геймификационных практик. Участники будут программировать на языке Scratch.

    Несмотря на то, что задания адаптированы для школьных соревнований, они связаны с реальными проблемами и задачами инженерно-технологического сообщества. Например, задание сферы «Технологии для мира роботов» команда разработчиков «Коптер Экспресс Технологии» посвятила вопросам использования беспилотных летательных аппаратов в борьбе с экологическими проблемами. Для решения этой задачи финалисты будут использовать симулятор автономных полетов, программировать на Python, работать с платформой Arduino.

    Участникам сферы «Технологии для среды обитания» (задание готовят сотрудники Иркутского государственного университета) предстоит провести исследование городской среды и ее влияния на жителей, используя анализ данных и облачные сервисы. Также им понадобятся навыки программирования и работы с графиками.

    В сфере «Технологии для человека», над которой работает команда BiTronics Lab, участники займутся созданием человеко-машинных интерфейсов для регистрации биосигналов человека и управления виртуальными «аватарами» в реальном времени. Школьники, выбравшие эту сферу, продемонстрируют свои умения в области программирования, электроники и электрофизиологии.

    Участие в Олимпиаде Кружкового движения НТИ.Junior станет хорошей подготовкой к Олимпиаде Кружкового движения НТИ для 8-11 классов – в частности, к профилям «Нейротехнологии и когнитивные науки», «Разработка игр», «Спутниковые системы», «Аэрокосмические системы», «Анализ космических снимков» и «Летательная робототехника». Большое внимание планируется уделить работе с родителями, наставниками и педагогами участников – для них готовятся подготовительные мастер-классы, вебинары и другие мероприятия.

    Победители смогут принять участие в других образовательных программах и конкурсах Кружкового движения НТИ, платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior.

    Проект «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior» реализуют второй год подряд Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ), АНО «Россия – страна возможностей», Агентство стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ». Более подробная информация об олимпиаде – на сайте. В первом сезоне заявки на участие подали почти 23 тыс. российских школьников 5-7 классов из 84 регионов России. Финалистами стали 1 тыс. 220 школьников.


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