В День знаний, 1 сентября, стартовал второй сезон Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможности».

Всероссийские командные инженерные соревнования пройдут по пяти направлениям: технологии для человека, технологии для среды обитания, технологии для космоса, технологии для виртуального мира и технологии для мира роботов. Ученики 5-7 классов смогут подать свои заявки для участия в проекте по 16 октября, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

«В этом году мы сохраним все возможности проекта, которые были заложены в него на старте. Мы продолжим обучать ребят навыкам командной работы, максимально будем вовлекать их в особенности современной инженерной деятельности и, конечно, знакомить с прорывными технологиями. Как говорится – тяжело в учении, легко в бою, поэтому чем раньше школьники узнают обо всех новшествах и технологиях нашего времени, тем легче им будет выстраивать и продвигаться по своему профессиональному пути», – сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он отметил, что новым в этом году станет формат проведения олимпиады: «Оба этапа соревнований – отборочные туры и финал – пройдут полностью в дистанционном формате. Отборочный этап стартует уже 19 сентября. Ребята, которые подадут заявки в последний момент, ничего не потеряют и будут участвовать в этом этапе наравне с другими конкурсантами».

По словам лидера рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрия Земцова, «стартовый сезон показал, что новая Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior очень востребована».

«Прошлой осенью на участие в соревнованиях зарегистрировалось около 23 тыс. ребят, 1 тыс. 220 из них вышли в финал. Мы продолжаем развивать направление по работе со школьниками из средних классов. Конечно, дистанционный формат имеет свои сложности, но мы твердо намерены приспособиться к современным реалиям, не снижая планку качества. Кроме того, есть и очевидные плюсы онлайна – он позволяет нам дотянуться до каждого российского школьника, где бы тот ни жил. Учитывая успешный опыт распределенного проведения финалов Олимпиады Кружкового движения НТИ для старшеклассников весной и сильный состав команды проекта и разработчиков, я уверен: с задачей мы справимся», – подчеркнул Земцов.

Задания сфер подготовлены таким образом, чтобы увлечь школьников и дать им примерить на себя роль специалиста будущего – с учетом уровня подготовки. Так, в финале сферы «Технологии для космоса», над которой работает команда «Академии цифровых технологий», участникам предстоит выполнить несколько миссий, связанных с функционированием лунной базы. Кроме школьных знаний физики, информатики и базовых фактов об устройстве Вселенной, команды продемонстрируют навыки программирования на Arduino, работы в САПР и 3D-печати.

В рамках сферы «Технологии для виртуального мира» школьникам предстоит разработать игровой проект на стыке развлечения и образования с использованием геймификационных практик. Участники будут программировать на языке Scratch.

Несмотря на то, что задания адаптированы для школьных соревнований, они связаны с реальными проблемами и задачами инженерно-технологического сообщества. Например, задание сферы «Технологии для мира роботов» команда разработчиков «Коптер Экспресс Технологии» посвятила вопросам использования беспилотных летательных аппаратов в борьбе с экологическими проблемами. Для решения этой задачи финалисты будут использовать симулятор автономных полетов, программировать на Python, работать с платформой Arduino.

Участникам сферы «Технологии для среды обитания» (задание готовят сотрудники Иркутского государственного университета) предстоит провести исследование городской среды и ее влияния на жителей, используя анализ данных и облачные сервисы. Также им понадобятся навыки программирования и работы с графиками.

В сфере «Технологии для человека», над которой работает команда BiTronics Lab, участники займутся созданием человеко-машинных интерфейсов для регистрации биосигналов человека и управления виртуальными «аватарами» в реальном времени. Школьники, выбравшие эту сферу, продемонстрируют свои умения в области программирования, электроники и электрофизиологии.

Участие в Олимпиаде Кружкового движения НТИ.Junior станет хорошей подготовкой к Олимпиаде Кружкового движения НТИ для 8-11 классов – в частности, к профилям «Нейротехнологии и когнитивные науки», «Разработка игр», «Спутниковые системы», «Аэрокосмические системы», «Анализ космических снимков» и «Летательная робототехника». Большое внимание планируется уделить работе с родителями, наставниками и педагогами участников – для них готовятся подготовительные мастер-классы, вебинары и другие мероприятия.

Победители смогут принять участие в других образовательных программах и конкурсах Кружкового движения НТИ, платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior.

Проект «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior» реализуют второй год подряд Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ), АНО «Россия – страна возможностей», Агентство стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ». Более подробная информация об олимпиаде – на сайте. В первом сезоне заявки на участие подали почти 23 тыс. российских школьников 5-7 классов из 84 регионов России. Финалистами стали 1 тыс. 220 школьников.