Ученые нашли новый способ общения для переживших инсульт

Пациенты, потерявшие возможность двигаться и общаться после инсульта, смогут пользоваться компьютером, набирать сообщения и управлять бытовыми приборами, в этом им поможет технология «Нейрочат», над которой работали ученые МГУ, Балтийского федерального университета имени Канта и клиницисты Центра патологии речи и нейрореабилитации.

Результаты исследования были опубликованы в научном издании «Журнал высшей нервной деятельности», передает РИА «Новости».

Технология интерфейсов «мозг-компьютер» основана на расшифровке намерений человека по электрической активности его мозга, которая регистрируется с кожной поверхности головы специально разработанным для этого удобным портативным беспроводным устройством.

В отличие от большинства современных исследований и разработок в области коммуникационных нейроинтерфейсов, в работе над «Нейрочатом» приняли участие постинсультные пациенты.

«Обеспеченные «Нейрочатом» пациенты, а таких сейчас около 500 человек, могут уже сегодня без голоса и движений набирать тексты, вести дневник, получать и отправлять почту, активировать звонки на нужные номера и управлять бытовыми устройствами», – рассказал руководитель работы профессор МГУ, доктор биологических наук, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов Александр Каплан.

По его словам, с помощью данной технологии пациенты одними мысленными усилиями могут научиться активировать иконки на экране компьютера, специально подготовленные для набора текстов, запускать команды для бытовых устройств.

Результаты исследования показали, что в ходе многодневной работы в «Нейрочате» 18 из 19 пациентов не только освоили набор текста, фокусируя внимание на экранных символах, но и постепенно улучшили точность и скорость ввода команд, а также увеличили количество вводимых за сессию букв, сообщили ученые.

«На повестке дня создание на основе комплекса «Нейрочат» нейроинтерфейсной технологии уже не замещения, а восстановления естественной речи на основе активации пластических механизмов мозга», – рассказал Каплан.

В дальнейшем ученые планируют изучить опыт взаимодействия пациентов с коммуникационными нейроинтерфейсами и выявить наиболее перспективные подходы, к реабилитации пациентов с нарушениями речи.

Ранее был найден способ предотвращения инсульта.