Найден способ предотвращения инсульта

Ученые из Австралии представили препарат для предотвращения инсульта и сердечного приступа. Исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine.

Исследователи из австралийского университета Monash University, моделируя сердечный приступ у лабораторных мышей выяснили, что на образование тромбоцитов влияет один из ферментов в организме – фосфоинозитид-3-киназа класса II. После его искусственного удаления тромбы переставали образовываться, передает РИА «Новости».

На протяжении двух лет ученые выясняли свойства фермента на лабораторных мышах и человеческих клетках. Они обнаружили на срезах тромбоцитов слегка измененную мембрану, которая предотвращала прикрепление тромбоцитов друг к другу и к стенкам сосудов. Это происходило при изменении циркуляции крови в преддверии сердечного приступа. Фермент усиливал свертываемость крови, из-за чего происходил приступ.

Ингибирование этого фермента позволяло предотвращать инсульты и сердечные приступы, вызванные закупоркой сосудов.

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