Найден способ восстановления сердца после инфаркта

Ученые-кардиологи обнаружили ключевой белок, который помогает сердцу регулировать поток кислорода и кровоток, восстанавливая повреждения, соответствующее исследование опубликовано в журнале Journal of Biological Chemistry.

Американские ученые из Университета штата Калифорния в Сан-Диего вместе с немецкими коллегами обнаружили, что в восстановлении сердца и, соответственно, в улучшении выживаемости пациентов ключевую роль играет белок MANF, который способен исправлять поврежденные и даже реконструировать другие утерянные белки, выполняя роль белкового регулятора, передает РИА «Новости».

«Чем сильнее повреждено ваше сердце, тем хуже прогноз в долгосрочной перспективе, поэтому именно на этом сосредоточено наше исследование. Мы изучаем, как сделать сердце более устойчивым к повреждениям от инфаркта, что улучшит выздоровление пациентов», – приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования, молекулярного кардиолога и директора Кардиологического института в Сан-Диего Криса Глембоцки.

Уточняется, что при стандартном подходе многим пациентам после инфаркта вставляют стенты, чтобы открыть заблокированные артерии, что помогает в долгосрочной перспективе. Но приток кислорода имеет и недостатки.

Так, кислородный всплеск, который возникает, как только имплантируется стент, «оглушает» клетки сердца, и некоторые из них умирают, что увеличивает непоправимые повреждения.

«Мы нашли белок, который может свести к минимуму этот стресс», – подчеркнул Глембоцки.

Ученые провели эксперименты на генетически модифицированных мышах. Оказалось, что в присутствии MANF животные чувствовали себя намного лучше.

«Это была наша первая подсказка о важности белка MANF для сердца. Он имеет защитный эффект, но мы не знали, как именно он работает, потому что он структурно не похож на белки, которые мы изучали ранее», – приводятся слова первого автора статьи, докторанта Адриана Арриеты.

Оказалось, что MANF уменьшает уровень первоначального окислительного стресса после инфаркта, сопровождающегося разрушительным эффектом переизбытка кислорода.

«Одним из наших самых интересных открытий является то, что мы обнаружили, что MANF является белком-шапероном, который поддерживает другие белки во время стресса. Если бы мы могли дать жертвам инфаркта MANF, у них было бы меньше повреждений после сердечного приступа, и они восстановились бы быстрее», – подчеркнул Арриета.

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