Назван способ снизить холестерин без лекарств

Уровень «плохого» холестерина в организме можно снизить без лекарств, добавив в свой рацион несколько полезных продуктов, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире передачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

«Когда уровень холестерина повышается выше 5,5 миллимоль на литр, мы говорим о том, что это уровень избыточный», – передает РИА «Новости» слова Гинзбурга.

Он также уточнил, что «плохим» называют холестерин, который идет «из печени на периферию» и встраивается в липидные бляшки, увеличивает их объем. Такой холестерин откладывается на стенках кровеносных сосудов, закупоривает их и нарушает кровоснабжение органов.

Как рассказал диетолог, нормализовать уровень холестерина можно при ежедневном употреблении лука и чеснока. Так организм получает необходимое количество биоактивных веществ, которые защищают стенки сосудов от нарастания атеросклеротических бляшек и возникновения воспалений.

Кроме того, полезны сушеные яблоки. Содержащиеся в них пищевые волокна способствуют расщеплению холестерина на стенках сосудов и снижают его уровень в организме, отметил диетолог.

«Атеросклероз приобретает обратное течение, что фактически означает омоложение организма», – сообщали он.

В список продуктов также вошли помидоры, томатная паста и сок, сельдь, скумбрия, сардины, сайра и другая дикая рыба северных морей, богатая омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами.

«Эти жирные кислоты обладают выраженным противовоспалительным эффектом и приводят к уменьшению риска осложнений атеросклероза», – подытожил врач.

Ранее в рекомендациях Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России назвали полезные для сердца продукты.

Также врачи рассказали о продуктах, которые могут быть смертельно опасны, если не соблюдать меру.