В Минздраве назвали полезные для сердца продукты

Сохранению здорового сердца способствует употребление рыбы и птицы вместо жирного мяса и колбас, говорится в рекомендациях Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России.

В материале центра говорится, что правильное питание является неотъемлемой частью здорового образа жизни, оно способствует «коррекции нарушений профиля холестерина в крови и снижению артериального давления», «является соратником и помощником их лекарственного лечения», передает ТАСС.

Специалисты посоветовали отдавать предпочтение птице, рыбе и морепродуктам, а также выбирать нежирные и несладкие молочные и кисломолочные продукты.

Подчеркивается, что большую часть калорийности питания – 50-60% – должны составлять углеводы овощей, фруктов, зерновых продуктов, содержащих много клетчатки (в том числе водорастворимой). Еще 10-20% калорийности должен составлять белок, то есть 100-120 г в сутки, в том числе растительный белок, которым богаты бобовые продукты и орехи.

Советуют также ограничить потребление соли и натриесодержащих продуктов, богатых натрием. Для улучшения вкусовых качеств пищи рекомендуется использовать травы и специи.

Потребление продуктов богатых калием и магнием, таких как картофель, томаты, бананы, апельсины, киви, а также молоко, мясо, бобовые, зерновые, овес и орехи, напротив, нужно увеличить, говорится в сообщении.

Для комплексной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний эксперты рекомендуют отказаться от курения.

Накануне врачи назвали продукты, которые могут быть смертельно опасны, если не соблюдать меру.

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