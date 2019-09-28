Названы четыре смертельно опасных продукта

Врачи назвали продукты, которые могут быть смертельно опасны, если не соблюдать меру.

Открывает данный список вишня. Врачи отмечают, что ягода может быть опасна из-за того, что в ее косточках содержится цианид, смертельно опасный для человека яд. Однако, если человек проглотит несколько косточек, то ничего страшного не случится. А при раскрытии косточки и употреблении в пищу содержимого возможны более трагические последствия, сообщает «Царьград» со ссылкой на medikforum.ru.

Также в список опасных продуктов попала вода со смертельной дозой – 6 литров. По данным медиков, если выпить такой объем, то клетки в организме могут начать набухать, что может привести к судорогам и головной боли.

Еще один опасный напиток – кофе, употребление большого количества которого тоже может значительно сказаться на самочувствии человека.

И завершает список шоколад. Врачи заявляют об опасности теобромина, который содержится в шоколаде. По подсчетам специалистов, смертельной является доза из 85 стандартных плиток.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, чем опасны чайные пакетики.

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