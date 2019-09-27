Чем опасны чайные пакетики?

Некрозом, фиброзом, апоптозом. А еще их использование может привести к мутациям клеток, проблемам с легкими, печенью, сердцем и нервной системой. Исследований мало, так что с уверенностью говорить об этом нельзя.

Пластик

Ученые из монреальского университета Макгилла, старейшего и престижнейшего в Канаде, решили проверить, распадаются ли чайные пакетики (в первую очередь пластиковые, сделанные из нейлоновых нитей) при нагревании. Они купили несколько упаковок популярных в стране чаев, убрали из пакетиков заварку и бросили в кипяток. Затем высушили их и профильтровали воду на предмет микрочастиц пластика. Оказалось, пакетики распадаются – и вполне способны при этом выделять токсичные вещества. Выяснилось, что с одной кружкой чая человек выпивает также около 13-16 микрограммов пластика.

Насколько такое количество пластика опасно – до конца не ясно. Но на самом деле в глобальных масштабах оно невелико, поскольку в среднем за год в организм человека попадает от 75 до 120 тысяч пластиковых микрочастиц. И доля чайных пакетиков здесь мизерная – половину человек берет буквально из воздуха, еще половину получает с едой и водой. Причем избежать этого процесса невозможно – в мире сейчас насчитывается несколько миллиардов тонн пластиковых отходов, частицы которых при медленном разложении попадают в атмосферу. Только 20% из этих миллиардов идут на переработку, остальное так и гниет на полигонах или обычных свалках. И далее начинается круговорот – дожди смывают эти частицы, затем они испаряются вместе с водой, попадают в реки, моря, обрушиваются с ливнями на леса, фермы и так далее – и попадают в организм рыб и животных. А с ними – и к нам на стол. То есть если даже человек не надышался пластиком, то съест его он почти непременно. Или выпьет – интересно, что у тех, кто готовит еду на бутилированной воде, в организме в 20 раз больше пластика, чем у тех, кто предпочитает водопроводную.

Пластик становится обыденностью, едва ли не частью человеческого тела. Совсем недавно немецкие ученые обнаружили пластиковые микрочастицы в организмах 97% детей страны. И виной всему не только упаковки – он есть и в продуктах, в этих упаковках содержащихся.

Пластик содержится и в меде, в пиве, в поваренной соли, даже в водопроводной воде – хотя и в меньших количествах, чем в бутилированной. Его находили и в комарах, в арктических льдах, даже в горах – туда он долетал с облаками. Его концентрация может меняться в зависимости от места жительства человека или от региона – например, живущие рядом со МКАД москвичи вдыхают куда больше пластика, чем жители удаленных от крупных дорог районов. Ученые выяснили, что за каждые 100 километров пробега с автомобильных шин стирается примерно 20 граммов пластиковой пыли, которая, конечно, попадает в воздух. Точно в не меньших количествах пластик вдыхают «соседи» мусорных полигонов, концентрирующих отходы такого рода.

Что касается опасности для здоровья, здесь все пока не так однозначно, так что паниковать раньше времени не стоит. Канадцы, изучавшие чайные пакетики, проверили воздействие микропластика на рачков-дафний, или водяных блох – на третий день воздействия у них изменилось строение организма, а также появились нарушения в поведении. Ученые сделали вывод, что частицы пластика могут навредить в первую очередь кишечному тракту, кроме того, есть риск, что они попадут в клетки и вызовут некроз и апоптоз, которые, в свою очередь, приведут к фиброзу. В общем, ткани организма могут отмереть.

Подобных выводов в различных исследованиях довольно много. В частности, ученые, изучавшие воздействие на организм микропластика из питьевой воды, посчитали, что он вредит печени человека. Но во Всемирной организации здравоохранения со скепсисом относятся к подобным трудам. В конце августа 2019-го ВОЗ выпустила доклад с анализом 52 научных публикаций, посвященных частицам пластика, содержащимся в воде. Всего четыре из них можно было назвать качественными, да и к ним тоже были вопросы. В связи с этим однозначно говорить о вреде микропластика нельзя. Он вполне может быть, только вот адекватных доказательств этому пока нет. Проблема действительно остается малоизученной, это признали и в ВОЗ.

«Нам срочно нужно узнать больше о воздействии микропластика на здоровье, потому что он везде – даже в питьевой воде. Основываясь на ограниченной информации, что у нас есть, риска для здоровья от подобной питьевой воды нет. Но нам нужно больше знаний», – сказала директор департамента ВОЗ по общественному здоровью Мария Нейра.

Бумажные пакетики

Если риск от использования пластиковых пакетиков вроде бы есть, но до конца не подтвержден, то вот с бумажными ситуация более определенная. И не стоит думать, что они «натуральнее», и поэтому более безопасны. Это не так. В попытках «отбелить» пакетики зачастую обрабатывают опасным канцерогеном эпихлоргидрином, который является важным компонентом во многих пестицидах и используется при изготовлении эпоксидных смол. При взаимодействии с водой он становится высокотоксичным и способен спровоцировать раковые заболевания у животных, в том числе у человека.

Чай сам по себе

Содержащийся в пакетиках чай тоже не слишком безопасен. «Гринпис» и сторонние ученые проводили исследования популярных сортов индийского и китайского чая, продающихся на мировых рынках. И практически везде они обнаружили следы обработки пестицидами, в том числе запрещенными для использования. В первую очередь вред от них испытывают на себе непосредственно чайные плантаторы, но пострадать могут и потребители. Последствия общеизвестны – рак, проблемы с легкими, сердцем и нервной системой. Но здесь риск все же не так велик.