Лукашенко получил письмо от Путина и высказался об отношениях с Россией

Отношения России и Белоруссии будут складываться в нормальном ключе, заявил президент республики Александр Лукашенко, комментируя недавний телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам главы республики, он упрекнул Россию в переходе с братских на партнерские отношения.

«Мы будем строить с вами братские отношения. А в том, что происходит, Александр Григорьевич, давайте разберемся детально. Я вам пришлю информацию, которой мы обладаем на сегодняшний день», – ответил Путин.

Лукашенко добавил, что на следующий день получил от российской стороны письмо с изложением всех фактов. Сейчас их изучает Следственный комитет республики.

«Что касается перспективы [белорусско-российских отношений], если кто-то ждет, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией – заблуждаетесь! Мы с президентом России примем решение, и никакие средства массовой информации, вагнеры [речь идет о задержании в Белоруссии 33 россиян] и прочее на это повлиять не в состоянии», – передает слова главы Белоруссии БелТА.

Напомним, 29 июля КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. Киев просит Минск выдать задержанных в Белоруссии россиян, которых на Украине считают украинскими гражданами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россиян не выдадут Украине, пока Киев не докажет вину задержанных.

В Кремле заявили, что Москва не признает украинского гражданства задержанных в Белоруссии граждан.

Позже СМИ со ссылкой на источники в российских спецслужбах сообщили, что это задержание было итогом масштабной провокации, устроенной украинскими силовиками.