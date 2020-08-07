Раскрыта позиция России на повторных переговорах с Кипром по налоговому соглашению

Россия согласилась провести дополнительные переговоры с Кипром по вопросу налогового соглашения в Москве 10 и 11 августа, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

«Российская Федерация согласилась провести раунд переговоров с Республикой Кипр в Москве в Минфине России 10 и 11 августа. Коллегам из Кипра будет еще раз предложено согласиться на пересмотр ставок налога у источника в отношении процентов и дивидендов до уровня 15% с учетом отдельных изъятий в отношении институциональных инвестиций», – передает слова замминистра РИА «Новости».

Ранее на этой неделе Минфин России решил запустить процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. При этом финальный раунд переговоров состоится 10-11 августа в Москве.

Как отмечал доцент департамента налогообложения и налогового администрирования Финансового университета при правительстве Виктор Мачехин, заявлением о выходе из соглашения с Кипром о двойном налогообложении Россия продемонстрировала непоколебимость своей позиции в борьбе с налоговыми уклонистами.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как богатым россиянам закрыли дорогу в налоговый рай.