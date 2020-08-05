Кандидат в президенты Белоруссии усомнился в связях оппозиционеров и задержанных россиян

Взгляд
5 августа, среда  |  Последнее обновление — 12:14  |  vz.ru
Разделы

Цены на газ подскочили от высокой температуры

Евгений Одиноков/РИА «Новости»
Погода является важным фактором для газового рынка. Ожидание синоптиками жары в Европе подтолкнуло рыночные цены на газ вверх. В Австрии они впервые за четыре месяца превысили 100 долларов за тысячу кубометров. Поможет ли погода Газпрому вернуться к прибыли? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Польша ненавидит «Северный поток – 2»

Партийность президента никак не влияет и на интересы американских продавцов СПГ, прямым конкурентом которых является «Северный поток &#8722; 2» DPA/ТАСС
Официальная Варшава вновь заявила, что газопровод «Северный поток – 2» является угрозой для безопасности «всего региона», но прежде всего для Украины. Почему Польша так печется об украинских заработках на транзите российского газа, учитывая ее многочисленные претензии к «героизации бандеровцев»? И верно ли утверждение, что после сдачи проекта Москва может сделать с Киевом «все, что захочет»? Подробности...
Перейти в раздел…

«Армата» избавилась от проблем со зрением

Отечественному ВПК удалось решить главную проблему танка третьего поколения Владимир Астапкович/РИА Новости
Отечественный ВПК заявил о решении главной проблемы «Арматы» – об обеспечении танка дальним ночным зрением. По этой части оборонка еще в советское время отстала от Запада и долгие годы была вынуждена ввозить инфракрасные прицелы из стран НАТО. После 2014 года поставки прервались. Теперь выпуск аналоговых инфракрасных прицелов налажен в России, правда, пока лишь в режиме эксперимента. Действительно ли вопрос с тепловизорами можно считать закрытым? Подробности...
Перейти в раздел…

Спектакль Лукашенко списали на мандраж

Александр Лукашенко попросил видеть различия между реальной оппозицией и «фанерными марионетками» Наталия Федосенко/ТАСС
Лукашенко выступил с ежегодным посланием к народу и парламенту. Он пообещал белорусам рост зарплат в два раза и дал характеристику своим оппоненткам на выборах. Говоря о задержанных российских гражданах, Лукашенко заявил, что они якобы были специально засланы в страну, и пригрозил в случае обострения обстановки неприятностями «до Владивостока». Впрочем, в Москве эти заявления Батьки восприняли спокойно. Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Прекратите этот стон «Наши пролюбили Белоруссию!»

Андрей Перла, Политолог
Останется у власти президент Лукашенко. Чтоб он был здоров. Останется и будет дальше продолжать нервы нам с вами мотать. Никакой майдан ему ничего не сделает. Потому что нету майдана и не будет. Сделать в Белоруссии революцию не из чего. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Россия мучительно деофшоризирует себя

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Одним закрытием Кипра реальной деофшоризации не добиться. Нужно пройтись по всему списку офшорных юрисдикций, что довольно непросто. Ведь если для Кипра такие страны, как Россия – лакомый кусок, то на многие другие влияния у Москвы куда меньше. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Дискриминация белого гетеросексуального большинства не вечна

Андрей Бабицкий, журналист
У России есть серьезные социокультурные резервы для оказания необходимой помощи той части западных элит, которая хотела бы разрушить морок постмодерна и неолиберализма. Она – пример возвращения к традиции. И пример для других. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

За что ненавидят «Северный поток – 2»

Белоруссия: что будет дальше

Китай повысил ставки в борьбе с США

Перейти в раздел…

Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
Подробности...

Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
Подробности...

Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Какими должны быть отношения между Россией и Белоруссией?
  • Братскими

  • Партнерскими

  • Союзными

  • Нейтральными
Как вы оцениваете свой уровень владения иностранным языком?
  • Свободно владею

  • Могу объясниться в бытовых ситуациях

  • Читаю со словарем

  • Не владею иностранным языком
Надеваете ли вы маску в магазинах и общественном транспорте?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Ефремов объяснил, почему не признает вину в смертельном ДТП
    Стало известно о связи взрыва в Бейруте с бизнесменом из России Опубликованы новые видео разрушений после мощнейшего взрыва в Бейруте Ядерная программа Саудовской Аравии при поддержке Китая обеспокоила США Трубоукладчик «Фортуна» отказался достраивать «Северный поток – 2»
    В Сочи медведи загрызли 11-летнего мальчика Тихановская попросила Меркель повлиять на Лукашенко для проведения честных выборов Саакашвили рассказал о планах стать премьером Украины С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты «Протон-М»
    В Москве мужчина оставил сумку с 1,3 млн рублей на ручке арендованного самоката В России назвали «крайне негативной» позицию Минска по наблюдателям на выборах Украинского консула возмутило открытие Черногорией границ для россиян На глубине 117 метров у берегов Калифорнии нашли затонувшую амфибию с морпехами

    Главная тема


    Цены на газ подскочили от высокой температуры

    трагедия в ливане


    В Израиле объяснили слова Трампа о взрыве «какой-то бомбы» в Бейруте

    институт старейшин


    Эксперт объяснил, как в Чечне наказывают провинившуюся в Москве молодежь

    для сдерживания россии


    США собрались развернуть крылатые ядерные ракеты морского базирования

    Видео

    выборы в белоруссии


    Советники Тихановской придумали, как обыграть Лукашенко

    220 процентов прибыли


    Кризис доллара привел к расцвету новой валюты

    конкуренция и сотрудничество


    Как России удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19

    1939 год


    Как СССР пытался создать альтернативу пакту Молотова – Риббентропа

    глобальная турбулентность


    Игорь Караулов: В американском эталоне демократии проступил изъян

    Не вмешиваемся


    Герман Садулаев: Нужно бороться за своих в Белоруссии

    российские выгоды


    Дометий Завольский: Дежавю цветной американской революции

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Какими должны быть отношения между Россией и Белоруссией?

    Кандидат в президенты Белоруссии усомнился в связях оппозиционеров и задержанных россиян

    5 августа 2020, 11:41

    Текст: Наталья Ануфриева

    Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что сомневается в связях задержанных под Минском россиян и оппозиционеров.

    Дмитриев заявил, что «одно уголовное дело еще ни о чем не говорит», передает РИА «Новости».

    По его словам, в 2010 году после «площади» он (как глава штаба одного из кандидатов после протестов против результатов президентских выборов) проходил по делу о действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и получил список людей, с которыми он якобы замышлял массовые беспорядки.

    «Из них я знал лично только человека два и о существовании еще нескольких, об остальных вообще не имел понятия», – пояснил кандидат в президенты.

    Он призвал подождать результаты следствия, отметив, что удивится, если «окажется, что Николай Статкевич был человеком, у которого была связь с российской частной военной компанией».

    Дмитриев также считает, что белорусские власти могут использовать историю с задержанием под Минском более 30 россиян для введения чрезвычайного положения в стране и отмены выборов.

    Вместе с тем он считает, что в Белоруссии не должно быть российских военных баз.

    «Что касается этих двух объектов (связи), думаю, Россия здесь и сама должна решить, ведь россияне создали за последние годы дублирующую систему объектам в Ганцевичах и Вилейке. Возможно, на самом деле, и России они не очень нужны тут», – добавил он.

    По его словам, «в заключительной фазе перехода Белоруссии в нейтральную страну эти объекты будут выведены».

    «Мы не подвергнем интересы России риску, но будем отстаивать свои взгляды на то, какой мы видим Белоруссию», – заверил кандидат.

    По его мнению, республика в будущем станет «нейтральной», однако «это не решение одного дня, даже не одного года».

    «Это должна быть программа, которую мы будем согласовать с нашими российскими партнерами, они должны понимать, как и когда это будет реализовываться, быть готовыми к этому. Я хотел бы, чтобы не в ущерб российским партнерам мы реализовали положения конституции, что Белоруссия – нейтральное государство. Мы сможем объяснить им, как это будет, и они увидят и свой интерес в этом», – сказал политик.

    Кроме того, он считает, что Минск и Москва должны «аккуратно перевернуть страницу» истории с союзным договором, заменив его на более актуальный документ о сотрудничестве.

    По мнению Дмитриева, документ «неактуален, потому что содержит огромное количество положений, которые, мы должны в этом себе честно признаться, никто не собирается выполнять, но они являются постоянным поводом злиться друг на друга».

    «Давайте зафиксируем то, к чему мы не готовы, построим близкие дружеские отношения, которые не создают ненужных ложных надежд, например, в части единых цен на энергоресурсы», – призвал кандидат в президенты.

    Новый документ, по его словам, должен касаться «и экономической, и социальной, и гуманитарной сфер»: «Мы должны так же ездить друг к другу без проблем, так же иметь возможность работать, получать образование друг у друга, пенсии, платить налоги. Должны иметь границу без погранпостов, но обе стороны должны посмотреть на нее более ответственно, потому что полное отсутствие контроля ведет и к наркотрафику, спекуляциям, нелегальной миграции. Думаю, с российской стороной можно найти решения, которые позволят усилить контроль на границе, но при этом он не будет мешать обычным гражданам».

    По словам кандидата, «все то, что работает сегодня и работает на народы, надо сохранять», он не собирается это пересматривать.

    «Я собираюсь избавиться от того, что висит мертвым грузом и потеряло на 100% актуальность», – пояснил он.

    Дмитриев подчеркнул, что Россия занимает ключевое место во внешней политике Белоруссии, и это надолго: «Другое дело, что надо изменить подход к отношениям, добавить правду в наши дружеские отношения. Думаю, надо прямо сказать российским друзьям, что мы не хотим единой с ними валюты, не хотим углубленных интеграций. Мы должны перевернуть страницу, оставить в прошлом отношения, которые строятся на надеждах 90-х годов, когда распался СССР и думали, что это временно и скоро будет новый Советский союз. Нет, не будет, мы два независимых государства, которые должны иметь дружеские отношения».

    Он добавил, что Минск не должен «самолично выходить из договоров, абсолютно не учитывая интересы России».

    Напомним, россиян, задержанных в Белоруссии и обвиненных в причастности к частной военной компании Вагнера, арестовали 1 августа.

    Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор, и они собирались вылететь из Минска в Стамбул, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов». 

    Консул российского посольства в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что задержанные в Белоруссии граждане России находятся не в лучшей морально-психологической форме.

    Задержание произошло на фоне приближающихся президентских выборов. Основной день голосования в Белоруссии – 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Явка в первый день голосования на выборах президента Белоруссии составила 4,98%.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода президентских выборов в Белоруссии.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •