Машину-амфибию и утонувших морпехов нашли у берегов Калифорнии

Боевую машину-амфибию и погибших морпехов США обнаружили на дне у побережья Калифорнии, сообщило командование 1-го экспедиционного корпуса Морской пехоты.

Машину обнаружили на глубине около 117 метров при помощи подводного аппарата, по переданным с него кадрам удалось установить, что в ней находятся и погибшие военнослужащие, передает РИА «Новости».

В командовании рассчитывают поднять машину к концу недели.

Ранее сообщалось, что один морской пехотинец погиб, восемь его сослуживцев пропали без вести и были позднее признаны погибшими в результате происшествия с машиной-амфибией 30 июля у побережья Южной Калифорнии во время учений.