На учениях ВМС США у берегов Калифорнии погиб военный, восемь пропали без вести

Один военнослужащий США погиб, двое пострадали и еще восемь пропали без вести при несчастном случае на учениях у берегов Калифорнии.

«Один морской пехотинец погиб, восемь военнослужащих пропали без вести и двое получили ранения в результате происшествия с машиной-амфибией морской пехоты США 30 июля у побережья Южной Калифорнии», – передает РИА «Новости» сообщение экспедиционной дивизии морской пехоты США.

Отмечается, что военнослужащие принадлежали к 15-му экспедиционному отряду Корпуса морской пехоты.

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные операции при поддержке ВМС и Береговой охраны.

Напомним, в апреле американский офицер погиб в Дейр-эз-Зоре при нападении боевиков.