В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 12 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

У них подтвердили пневмонию, передает ТАСС.

Всего в столице умер 4821 вирус-положительный пациент.

Накануне сообщалось об 11 скончавшихся пациентах.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что окончательно победить ситуацию с распространением коронавируса можно в течение полугода.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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