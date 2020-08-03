Дело старших сестер Хачатурян отдали присяжным

Дело двух старших сестер Хачатурян – Крестины и Ангелины, обвиняемых в убийстве отца, Мосгорсуд рассмотрит с участием коллегии присяжных.

Соответствующее решение суд принял по итогам предварительных слушаний – на присяжных настаивала защита, передает РИА «Новости».

Старшим сестрам вменяется убийство отца группой лиц по предварительному сговору и грозит реальное наказание на срок от восьми до 20 лет.

В то же время Мосгорсуд запретил старшим сестрам Хачатурян участвовать в публичных массовых мероприятиях.

«Меру пресечения в виде запрета определенных действий девушкам продлили. Кроме того, суд дополнительно запретил им участие в публичных массовых мероприятиях», - рассказал один из адвокатов девушек Алексей Липцер.

Защита Хачатурян возражала против ходатайства прокуратуры и просила изменить девушкам меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, тело Михаила Хачатуряна нашли летом 2018 года на лестничной клетке жилого дома. Задержанные дочери убитого рассказали, что отец издевался над ними, это подтвердили соседи. Посмертная экспертиза показала, что отец сестер Хачатурян страдал от расстройства личности. Также сообщалось, что против него могут возбудить уголовное дело посмертно за действия сексуального характера в отношении дочерей.

14 июня 2019 года Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян по делу об убийстве их отца. В отношении младшей сестры уголовное дело направлено прокурору с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.

В январе 2020 года Генпрокуратура обязала Следственный комитет переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону. По словам адвоката одной из девушек, это должно было повлечь за собой «прекращение уголовного преследования». Однако Следственный комитет проигнорировал доводы Генеральной прокуратуры и оставил прежнюю квалификацию – убийство по предварительному сговору.

В начале июля стало известно, что дело решили рассматривать в закрытом режиме.