СК Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам давления на депутатов

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам оказания давления на депутатов в различных мессенджерах с угрозами и требованием сдать свои мандаты, сообщил оперативный сотрудник в эфире телеканала «Беларус 1».

«Установлено, что указания по осуществлению противоправной деятельности в отношении депутатов поступили в Координационный совет [белорусской оппозиции] из-за рубежа. Как минимум два сообщения с угрозами направлены из Великобритании. Проводятся следственные и оперативные мероприятия. Виновные будут привлечены к установленной законодательством ответственности, где бы они не находились», – приводит слова оперативного сотрудника «БелТА».

Как утверждается в сообщении, «иностранные центры грозят расправой тем, кто поддерживает нынешний курс» Белоруссии и за последние две недели были случаи травли в интернете и угроз физической расправы. «Исходит это из зарубежных центров в Польше и Чехии через отдельных членов так называемого Координационного совета [белорусской оппозиции], а также через некоторые Telegram-каналы», – говорится в сообщении.

Напомним, по данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама Тихановская назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике Координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.

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