Супертайфун может двинуться на Японию и Курилы через неделю

Супертайфун может двинуться на Японию и Курилы на следующей неделе

Tекст: Денис Тельманов

«Скорее всего, это может произойти в самом начале следующей недели… Минимальное давление в его центре может составить 935-940 гПа, это категория супертайфуна», – рассказал глава Примгидромета Борис Кубай, передает РИА «Новости».



По его словам, тайфун может пройти несколько восточнее Филиппинских островов, а затем направится на северо-восток в направлении Токио, где ожидается 19-20 мая. Далее он продолжит свое движение к Курильским островам.

Синоптик отметил, что прогноз в течение недели еще может измениться.