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Супертайфун может двинуться на Японию и Курилы через неделю
Супертайфун может двинуться на Японию и Курилы на следующей неделе
В начале следующей недели в Тихом океане может зародиться супертайфун, который направится в сторону Японии и Курильских островов. Об этом сообщает Примгидромет.
«Скорее всего, это может произойти в самом начале следующей недели… Минимальное давление в его центре может составить 935-940 гПа, это категория супертайфуна», – рассказал глава Примгидромета Борис Кубай, передает РИА «Новости».
По его словам, тайфун может пройти несколько восточнее Филиппинских островов, а затем направится на северо-восток в направлении Токио, где ожидается 19-20 мая. Далее он продолжит свое движение к Курильским островам.
Синоптик отметил, что прогноз в течение недели еще может измениться.