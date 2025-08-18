  • Новость часаФСБ сорвала попытку киевского режима подорвать Крымский мост
    Запад ведет Украину к настоящей капитуляции
    Трамп: Зеленский может завершить конфликт на Украине немедленно
    Опубликовано фото «новой украинской» крылатой ракеты
    Дипломат в ООН потребовал учитывать мнение 7 млн украинцев, получивших убежище в России
    ФСБ сорвала попытку киевского режима подорвать Крымский мост
    Названа цель Зеленского на встрече с Трампом
    Макрон придумал схему признания Украиной потери территорий
    Терминалы азербайджанской компании SOCAR загорелись в Одессе после взрывов
    «Коалиция желающих» выразила готовность направить «силы сдерживания» на Украину
    Борис Джерелиевский СВО развеяла все сомнения относительно беспилотников

    Еще совсем недавно значительная часть экспертов, особенно западных, была склонна считать малые БПЛА недооружием «для бедных», суррогатом, призванным компенсировать отсутствие «полноценного» вооружения. Но дроны, прежде всего малые, стали одним из главных действующих лиц любых вооруженных конфликтов на планете.

    Дмитрий Самойлов Как не стать скуфом

    Скуфами называют ленивых разжиревших мужчин, предпочитающих телевизор или компьютер жизни, а пиво – матче-латте. В более широком понимании скуф – это тот, кто уже ничего не ждет от себя и не подает надежды другим.

    Федор Лукьянов Аляска прошла без блицкрига и разрыва

    Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берет реванш.

    18 августа 2025, 09:31 • Новости дня

    В Запорожье произошел взрыв на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Ольга Иванова

    В Запорожье зафиксировали взрыв после объявления воздушной тревоги, при этом местные власти отметили, что в регионе слышали еще несколько взрывов.

    О взрыве в подконтрольном Вооруженным силам Украины Запорожье сообщило украинское издание «Зеркало недели», передает РИА «Новости». Сообщение появилось в Telegram-канале издания вечером, когда в регионе была объявлена воздушная тревога.

    На онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации отмечалось, что тревога действует в Запорожской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

    Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в своем Telegram-канале: «В регионе слышали несколько взрывов». Другие подробности о пострадавших или разрушениях пока не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Сумы произошел третий за сутки взрыв. В городе Запорожье в тот же день прогремели несколько взрывов.

    17 августа 2025, 14:30 • Новости дня
    Политолог Шеслер: Европейцы боятся отпускать Зеленского одного на встречу с Трампом
    Политолог Шеслер: Европейцы боятся отпускать Зеленского одного на встречу с Трампом
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа боится отпускать Владимира Зеленского на встречу с Дональдом Трампом. Для Старого Света принципиально важно не допустить прекращения конфликта, однако заставить главу Белого дома отказаться от идеи заключения мирного договора с Россией они вряд ли сумеют, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее стало известно, что Трамп в понедельник встретится с Зеленским в Вашингтоне, где последнего будет сопровождать когорта лидеров стран ЕС.

    «Владимир Зеленский действительно угодил в ловушку Дональда Трампа. Украинские националисты на взводе. Их, конечно, пытаются задобрить: в своем недавнем обращении Зеленский заявил, что он не станет выводить войска с территории Донбасса. Однако эта тема, как и обсуждение любых уступок в пользу России со стороны Украины, крайне взрывоопасна», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Власть Зеленского долгое время опиралась на идейных националистов, что сделало украинское руководство зависимым от этой группы. Банковая не может пойти им наперекор, поскольку в таком случае в стране начнется масштабный кризис. Но в то же время терять поддержку со стороны Вашингтона им не хочется», – акцентирует она.

    «То есть Зеленский оказался меж двух огней: с одной стороны Трамп, ожидающий от него согласия на уступки, с другой – националисты, не желающие договариваться с Москвой. В сложившейся ситуации Украина может опереться только на Европу, тоже не готовую к прекращению боевых действий», – полагает собеседница.

    «Сегодня именно ЕС и Британия являются главными интересантами продолжения конфликта. Но я сомневаюсь, что им удастся помочь Зеленскому отказаться от предложения США. По большому счету Старый Свет, как и Киев, тоже угодил в ловушку, поскольку Европа находится в экономической и военной зависимости от Вашингтона», – добавляет эксперт.

    «Конечно, Брюссель не во всем следует американскому фарватеру, но возможностей для ответного давления на Белый дом у него практически нет. Это и приводит к желанию европейских лидеров «всем скопом» направиться в Штаты в качестве «группы поддержки» Зеленского», – заключила она.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что его встреча с Дональдом Трампом состоится в понедельник, 18 августа. Он отметил, что после окончания саммита на Аляске у него прошел телефонный разговор с главой Белого дома, в ходе которого они обсуждали основные пункты переговоров США и России. На этом фоне он также заявил о поддержке идеи трехстороннего разговора Киева, Вашингтона и Москвы.

    Грядущую встречу в Белом доме в соцсети Truth Social вскоре подтвердил и сам президент Штатов. В своем сообщении он подчеркнул, что в настоящий момент «лучшим способом положить конец войне» является непосредственно заключение мирного соглашения, а не режим приостановки огня, который «зачастую не соблюдается».

    Американский лидер также добавил, что в случае, если диалог с Зеленским пройдет удачно, следующим этапом переговорного процесса станет встреча с Путиным. Однако планировавшийся трехсторонний формат рискует превратиться в дискуссию с большим количеством игроков. Так, западные СМИ сообщают, что в Вашингтон могут отправиться и некоторые европейские лидеры.

    Politico пишет, что в поездке Зеленского в столицу США может сопровождать президент Финляндии Александр Стубб, задачей которого станет «предотвращение любых разногласий», а также «убеждение главы Белого дома включить Европу» в дальнейшее обсуждение прекращения конфликта на Украине».

    В свою очередь Bild отмечает, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер рассматривают возможность отправиться в понедельник в Вашингтон. Кроме того, «поддержать» Зеленского лично намерен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Поездку в Вашингтон в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ) также подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Подобное рвение политиков Старого Света отправиться в понедельник в Вашингтон прокомментировал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В своем Telegram-канале он написал: «Европейские и британские сторонники конфликта в панике». Действительно, ожидания лидеров ЕС от предстоящей встречи далеки от оптимистичных.

    Так, Sky News пишет, что Зеленский осознает опасность «попасть в очередную засаду в Овальном кабинете», однако он вынужден представлять себя «добровольным участником мирных переговоров». При этом издание отмечает, что на грядущей встрече его не будут поджидать «красная дорожка и аплодисменты».

    17 августа 2025, 12:24 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по месту хранения ракет «Сапсан» на Украине

    ВС России нанесли поражение хранилищу ракет «Сапсан» и комплектующих к ним

    ВС России нанесли удар по месту хранения ракет «Сапсан» на Украине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли поражение месту хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и комплектующих к ним, сообщили в Минобороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, Вооруженные силы России с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии нанесли удары по местам хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и связанных с ними комплектующих. В результате были также поражены склады боеприпасов и дальнодействующих беспилотных летательных аппаратов.

    Кроме того, удары пришлись по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 различных районах. Минобороны России подчеркнуло, что все цели были поражены успешно.

    Ранее подполье сообщило об ударах по военным производствам ВСУ в Павлодаре Днепропетровской области.

    ВС России на этой неделе пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет в Харьковской и Сумской областях.

    18 августа 2025, 08:30 • Видео
    Молдавия против Санду. Кто кого?

    В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    17 августа 2025, 23:42 • Новости дня
    «Коалиция желающих» выразила готовность направить «силы сдерживания» на Украину
    «Коалиция желающих» выразила готовность направить «силы сдерживания» на Украину
    @ Ray Tang/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    «Коалиция желающих» готова развернуть многонациональные «силы сдерживания» для обеспечения безопасности Украины после окончания боевых действий, сообщила канцелярия премьер-министра Британии Кира Стармера по итогам виртуального совещания «коалиции».

    «Они вновь подчеркнули готовность развернуть силы сдерживания, как только боевые действия остановятся, и помочь обезопасить небо и моря Украины, восстановить вооруженные силы», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Также в коммюнике отмечается высокая оценка обязательства президента США Дональда Трампа предоставить гарантии безопасности Украине, где «коалиция» сыграет ключевую роль через многонациональные силы.

    Стармер заявил, что вместе с Владимиром Зеленским направляется в Вашингтон для встречи с Трампом.

    В кратком коммюнике «коалиции», посвященном конфликту на Украине, исчезло упоминание термина «перемирие». Ранее британские СМИ предполагали, что это произойдет в связи с изменением позиции Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 августа на военной базе на Аляске прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Трампом.

    Зеленский заявил, что его встреча с Трампом состоится 18 августа. Целый ряд европейских лидеров решил сопровождать Зеленского на встрече с Трампом.

    18 августа 2025, 02:50 • Новости дня
    Терминалы азербайджанской компании SOCAR загорелись в Одессе после взрывов
    Терминалы азербайджанской компании SOCAR загорелись в Одессе после взрывов
    @ SOCAR/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе, где произошли взрывы, горят терминалы азербайджанской компании SOCAR, сообщают украинские СМИ.

    В Одессе загорелось здание «Новой почты» и терминалы азербайджанской компании SOCAR, пишут украинские СМИ со ссылкой на местные паблики.

    «Мощные удары по объектам врага и огромный пожар в Одессе. На кадрах прилеты, а также столбы огня и дыма», – сообщают «Военкоры Русской весны», публикуя соответствующие кадры.

    В августе президент Азербайджана Ильхам Алиев уже заявлял об авиаударах России по нефтехранилищу азербайджанской компании SOCAR на территории Украины, а также по другим объектам, задействованным в транспортировке азербайджанского газа на Украину. СМИ сообщали, что под удар попала одесская нефтебаза SOCAR, передает РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле глава правления «Нафтогаза Украины» Сергей Корецкий заявил, что страна заключила первое соглашение о закупке газа с компанией группы SOCAR – SOCAR Energy Ukraine. Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности, указывал, что SOCAR «часто выступает в качестве трейдера, который продает не только добытый на территории Азербайджана газ, но и любой другой газ».

    18 августа 2025, 01:47 • Новости дня
    Полянский призвал учитывать мнение граждан Украины в России при урегулировании

    Полянский: При урегулировании надо учитывать мнение граждан Украины в России

    Полянский призвал учитывать мнение граждан Украины в России при урегулировании
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    При урегулировании украинского кризиса нельзя игнорировать интересы миллионов украинских граждан, покинувших Украину и получивших убежище в России, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    «Вы также должны принимать во внимание точку зрения около 7 млн украинцев, которые нашли убежище в России после того, как все это началось», – приводит слова дипломата ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

    По словам Полянского, эти люди рассчитывают быть признаны русскоговорящими, сохранить веру в канонической православной церкви и избежать притеснений со стороны властей Украины. Он отметил, что выбор этих украинцев должен уважаться при поиске путей урегулирования ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что будущие гарантии безопасности должны учитываться не только для Киева, но и для России.

    17 августа 2025, 11:58 • Новости дня
    Нанесен удар по террористам «Азова» в Харьковской области

    Координатор подполья Лебедев сообщил об ударе по боевикам «Азова» на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара по позициям боевиков запрещенной в России организации «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) в Харьковской области был нанесен ощутимый урон подразделению, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По подразделению «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) в Харьковской области был нанесен удар, передает РИА «Новости». Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Он отметил, что атака была направлена именно по позициям этого формирования.

    ВС России поразили склады боеприпасов и места хранения дронов ВСУ.

    Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России с 9 по 15 августа нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины и транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.

    18 августа 2025, 00:01 • Новости дня
    В Бундестаге объяснили отсутствие ЕС на переговорах на Аляске

    Глава комитета Бундестага Лашет: ЕС не был готов к участию во встрече на Аляске

    Tекст: Антон Антонов

    Отсутствие европейских лидеров на переговорах России и США на Аляске связано с нежеланием ЕС ранее участвовать в мирном процессе по Украине, заявил председатель комитета Бундестага по внешней политике Армин Лашет (ХДС).

    По словам Лашета, изначально было понятно, что Вашингтон будет стремиться к переговорам о завершении конфликта, передает ТАСС со ссылкой на Tagesspiegel.

    «Довольно странно, что теперь европейцы жалуются на то, что их не пригласили за стол переговоров, если раньше они сами никогда не были готовы к диалогу», – сказал Лашет.

    Он подчеркнул, что отсутствие Владимира Зеленского и европейских лидеров на переговорах – это «собственная вина» стран Европы, поскольку они делали ставку исключительно на военное решение конфликта.

    По мнению Лашета, если Европа желает реальных шагов к миру, встреча на Аляске – «правильный путь». Он добавил, что дипломатию нужно строить за закрытыми дверями, создавая условия для консенсуса, а не «производить громкие заголовки в СМИ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 августа по московскому времени на военной базе на Аляске состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Трамп в соцсетях сделал репост с призывом к Киеву рассмотреть территориальные уступки ради прекращения военного конфликта. Зеленский отверг требование США по территориальным уступкам.

    17 августа 2025, 20:58 • Новости дня
    Пушилин сообщил о боях у Клебан-Быкского водохранилища в ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    На красноармейском и константиновском направлениях в ДНР зафиксировано продвижение ВС России, при этом в районе Клебан-Быкского водохранилища идут ожесточенные бои.

    Серьезные боестолкновения на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике подтвердил глава республики Денис Пушилин, передает РИА «Новости». В опубликованном видео Пушилин заявил: «Здесь был освобожден населенный пункт Щербиновка, ну и основные боестолкновения такие весьма серьезные развернулись в районе Клебан-Быкского водохранилища».

    Пушилин также сообщил о продвижении и улучшении позиций российских войск в районе Роденского и Белецкого на красноармейском направлении. Он отметил успехи и положительные изменения для российских сил в этих районах, подчеркнув последовательное развитие ситуации на линии соприкосновения.

    Подробности о ходе боев, а также информацию о потерях сторон или других изменениях на фронте Пушилин в своем сообщении не уточнил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы поразили пункт управления беспилотниками и уничтожили до взвода бойцов «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) в районе населенного пункта Клебан-Бык в ДНР. ВСУ за сутки потеряли более тысячи бойцов и технику.

    18 августа 2025, 04:29 • Новости дня
    Трамп: Зеленский может завершить конфликт на Украине немедленно, или продолжить воевать
    Трамп: Зеленский может завершить конфликт на Украине немедленно, или продолжить воевать
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский может завершить конфликт с Россией немедленно, или продолжить воевать, заявил глава американского государства Дональд Трамп, отметив, что Украине не сможет вернуть «отданный Обамой» Крым и вступить в НАТО.

    Трамп заявил, что Зеленский может прекратить конфликт «почти немедленно», или же Киев «может продолжить воевать», передает РИА «Новости».

    «Вспомните, как все началось. Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Трамп также обратил внимание на предстоящий визит большого числа европейских лидеров в Белый дом и назвал это «большим днем» для резиденции президента США. По словам президента, подобного посещения европейскими лидерами ранее не было.

    Он добавил, что американские СМИ будут выдавать событие за неудачу для него, однако подчеркнул, что считает это большой честью для страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп в соцсетях разместил репост с призывом к Киеву рассмотреть территориальные уступки. Зеленский отверг предложение США.

    18 августа 2025, 06:00 • Новости дня
    Захарова обвинила Макрона в «низком вранье» о России и Украине

    Захарова: Париж ничего не сделал для реализации Минских соглашений

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы предлагает Украине капитуляцию вместо мирного урегулирования.

    Соответствующее заявление Макрон сделал в интервью Le Figaro. «Какое же низкое вранье! Россия на протяжении семи лет предлагала мирное урегулирование внутриукраинского кризиса в рамках Минских соглашений!» – заявила Захарова в Telegram.

    По словам Захаровой, французские политики, напротив, подталкивали Киев к государственному перевороту и подрыву безопасности. «Что сделал Париж для реализации мирных Минских соглашений? Ничего», – заявила она.

    Она напомнила о заявлении экс-президента Франции Франсуа Олланда, который признал, что Минские соглашения использовались Киевом для наращивания боеспособности.

    Захарова заявила, что именно западные деятели, включая Макрона, внушали Украине мысль о победе над Россией, прекрасно понимая невозможность такого исхода, поставляли Киеву вооружение и подталкивали к продолжению конфликта. «Капитуляцию Украине на самом деле предлагали те, кто несколько лет внушали Банковой мысль о «победе на поле боя», – заявила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Минские соглашения были попыткой дать Украине время на усиление армии. Олланд отметил, что геополитическая ситуация после 2014 года не была благоприятной для Украины, Западу была нужна передышка.

    17 августа 2025, 12:26 • Новости дня
    Минобороны сообщило о нанесении поражения ВСУ на шести направлениях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения российских сил на различных направлениях нанесли поражение противнику, уничтожив за сутки более 1380 украинских военнослужащих и значительное количество техники, включая американские и британские бронемашины, сообщили в Минобороны России.

    Подразделения российской группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике украинских войск в Сумской области, сообщает Министерство обороны РФ. По данным ведомства, атаки были проведены по позициям тяжелых механизированных, механизированных, десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка и бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Могрица, Садки, Степное, Кияница, Кондратовка, Окоп, Варачино, Новая Сечь и Юнаковка.

    На Харьковском направлении российские войска нанесли удары по подразделениям танковой, механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Уды, Зарубинка, Волчанск, Амбарное и Меловое. Потери украинской стороны составили до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, три артиллерийских орудия, одна станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

    В Донецкой народной республике и на прилегающих территориях подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, атаковав механизированную, штурмовые бригады и бригаду теробороны ВСУ. В результате противник лишился свыше 220 военнослужащих, бронетранспортера М113, боевой машины Snatch, 17 автомобилей, артиллерийского орудия, трех станций радиоэлектронной борьбы и трех складов боеприпасов.

    Группировка «Юг» сообщила об улучшении позиций на передовой и нанесении мощных ударов по шести механизированным, горно-штурмовой, аэромобильной бригадам ВСУ и бригаде теробороны в ДНР. Потери ВСУ достигли 250 военнослужащих, уничтожены бронеавтомобиль HMMWV, три пикапа, три артиллерийских орудия, радиолокационная станция производства Израиля, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов и топлива.

    На других направлениях также отмечено продвижение российских войск: группировка «Центр» заняла более выгодные позиции в Донецкой народной республике, уничтожив и повредив значительное количество техники противника, а группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, нанеся потери личному составу и технике противника.

    Группировка «Днепр» нанесла удары по формированиям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив до 85 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, четыре артиллерийских орудия, шесть станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов и топлива.

    Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили пункты хранения ракет, склады боеприпасов и временные базы украинских войск и иностранных наемников в 142 районах. По данным Министерства обороны, средствами ПВО за сутки сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 300 беспилотников самолетного типа.

    С начала спецоперации, по данным российского ведомства, уничтожено 665 самолетов, 283 вертолета, 77 959 беспилотников, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 618 танков и других бронированных машин, 1586 боевых машин реактивной артиллерии, 28 625 артиллерийских орудий и минометов, а также 39 813 единиц специальной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские войска начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Российские войска освободили Предтечино в ДНР.

    17 августа 2025, 15:41 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по эшелону ВСУ с боеприпасами в Днепропетровской области

    Рогов сообщил о ударе по эшелону ВСУ с боеприпасами в Днепропетровской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска поразили эшелон с боеприпасами ВСУ на железнодорожной станции в Днепропетровской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Российские военные поразили эшелон с боеприпасами Вооруженных сил Украины на территории Днепропетровской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Он уточнил, что целью удара стал железнодорожный состав, перевозивший боеприпасы для украинских военных.

    Ранее подполье сообщило, что Вооруженные силы России нанесли удары по военным производствам украинской армии в Днепропетровской области.

    Министерство обороны сообщило о поражении места хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и комплектующих к ним.

    18 августа 2025, 01:59 • Новости дня
    Путин по ходу выступления на Аляске изменил свою речь

    Tекст: Антон Антонов

    На опубликованной видеозаписи видно, как президент России Владимир Путин во время выступления на Аляске изменил свою речь, отложив несколько листов с текстом в сторону, сообщают информационные агентства.

    Видео показал журналист «России 1» Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин». На видео глава российского государства убрал в сторону четыре листа во время выступления. Он сделал это после слов о том, что Москва ожидает от Украины и Европы отказа от попыток сорвать урегулирование провокациями или закулисными интригами, передает РИА «Новости».

    Напомним, в ночь на 16 августа по московскому времени на военной базе на Аляске состоялись переговоры между президентом России и президентом США. Глава американского государства Дональд Трамп встретил президента России на ковровой дорожке и отправился с ним в одном лимузине до места переговоров. Источник, близкий к организации переговоров, рассказал, что поездка президентов России и США в одном автомобиле не планировалась, однако американский лидер пригласил Путина в свой лимузин.

    18 августа 2025, 06:16 • Новости дня
    Макрон придумал схему признания Украиной потери территорий

    Макрон: Киев может признать потерю территорий в результате боевых действий

    Макрон придумал схему признания Украиной потери территорий
    @ Михаил Маркив/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украина может согласиться на признание «потери территорий», не признавая суверенитет «другого государства» над ними, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Страна в рамках перемирия, прекращения огня или мирного соглашения может признать, что она потеряла определенные территории, что они заморожены», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    Он уточнил, что речь не идет о признании этих территорий под суверенитетом другого государства, а о фактической потере в результате боевых действий. Макрон подчеркнул, что подобный подход не противоречит международному праву.

    По его мнению, признание утраты территорий со стороны Киева возможно, если Украина получит гарантии безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 августа на военной базе на Аляске прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Трамп разместил репост с призывом к Киеву рассмотреть территориальные уступки ради прекращения военного конфликта. Киев отверг требование США по территориальным уступкам.

    17 августа 2025, 22:46 • Новости дня
    Посол ЕС на Украине потребовала не допускать «никаких компромиссов» с Россией

    Посол ЕС Матернова: Не должно быть никаких компромиссов с Россией по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Посол ЕС на Украине Катарина Матернова заявила, что нельзя позволить Москве «диктовать условия мира» на Украине, не должно быть «никаких компромиссов».

    Матернова указала в соцсетях, что украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где его встретила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В ходе визита в Вашингтон его будут сопровождать европейские лидеры. По словам Матерновой, это стало ярким подтверждением поддержки Украины со стороны Евросоюза.

    Европейский союз с самого начала занимает позицию, согласно которой «мир должен строиться на принципах международного права», на «уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины» – заявила Матернова.

    «Никаких иллюзий, никаких компромиссов», – заявила она, добавив, что «Европа едина и решительна». Матернова заверила, что Европа «не потерпит мира, который является лишь синонимом капитуляции» и что «Украина может полностью положиться на своих европейских партнеров».

    Она призвала «подтолкнуть» Россию «к реальному прекращению огня, а затем и к настоящему миру – чего не произошло в Анкоридже». Матернова заявила, что нельзя позволить Москве «диктовать условия мира», поскольку это якобы «означало бы поставить под угрозу мир во всей Европе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 августа по московскому времени на военной базе на Аляске прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

    Зеленский заявил, что его встреча с Трампом состоится в понедельник, 18 августа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и канцлер ФРГ Фридрих Мерц и другие европейские лидеры решили сопровождать Зеленского на встрече с Трампом.

    Трамп разместил в соцсетях репост с призывом к Киеву рассмотреть территориальные уступки ради прекращения военного конфликта. Зеленский отверг требование США по территориальным уступкам.

    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Запад ведет Украину к настоящей капитуляции

    «Россия требует капитуляции Украины». Такими словами европейские лидеры и западные СМИ пытаются дискредитировать итоги саммита на Аляске и то предложение, которое президент России сделал президенту США. Но это циничная ложь, вера в которую окончательно погубит Украину. Подробности

    Как Россия вернула себе Курилы

    Ровно 80 лет назад, 18 августа 1945 года, началась Курильская десантная операция, в результате которой оккупированные Японией Курильские острова вернулись в состав России. Советским войскам удалось принудить к сдаче многие японские гарнизоны – и героическим штурмом взять те, которые отказались сдаваться. Подробности

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Молдавия против Санду. Кто кого?

      В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    • Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

      Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    • Встреча на Аляске. Чего ждать?

      Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

