Число погибших в результате удара Израиля по Рафаху возросло до 21

Tекст: Денис Тельманов

Израильская армия нанесла удар по 11 жилым домам в центральном и восточном районах Рафаха, сообщает катарский телеканал Al Jazeera, передает ТАСС.

По информации телеканала, в числе жертв есть дети.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору.

Ранее сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с израильским коллегой Йоавом Галантом, в ходе которого обсудил переговоры с ХАМАС об освобождении заложников и ситуацию в городе Рафах на юге сектора Газа.

Шеф Пентагона подчеркнул в разговоре позицию США, что любая военная операция Израиля в Рафахе должна включать надежный план по эвакуации гражданского палестинского населения и поддержанию потока гуманитарной помощи.