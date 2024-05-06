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Число погибших в результате удара Израиля по Рафаху возросло до 21
Число погибших в результате удара Армии обороны Израиля по городу Рафах на юге сектора Газа превысило 20 человек.
Израильская армия нанесла удар по 11 жилым домам в центральном и восточном районах Рафаха, сообщает катарский телеканал Al Jazeera, передает ТАСС.
По информации телеканала, в числе жертв есть дети.
Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору.
Ранее сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с израильским коллегой Йоавом Галантом, в ходе которого обсудил переговоры с ХАМАС об освобождении заложников и ситуацию в городе Рафах на юге сектора Газа.
Шеф Пентагона подчеркнул в разговоре позицию США, что любая военная операция Израиля в Рафахе должна включать надежный план по эвакуации гражданского палестинского населения и поддержанию потока гуманитарной помощи.