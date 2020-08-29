ЕС, США, Лондон и Женева призвали Минск к соблюдению международных обязательств

Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария призвали власти Белоруссии соблюдать взятые на себя международные обязательства, в частности, в области защиты прав человека, говорится совместном заявлении дипломатических представительств этих стран и объединения европейских государств.

«Мы призываем власти Белоруссии соблюдать принятые на себя международные обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека», – передает ТАСС текст заявления.

Страны также призвали расследовать злоупотребления и преступления, совершенные во время протестных акций, и привлечь виновных к ответственности.

В заявлении также содержится призыв к властям Белоруссии «прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан» и требование «немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных».

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.

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