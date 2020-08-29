В СПЧ назвали омских врачей спасителями жизни Навального

Те, кто утверждает, что омскими врачами, которые лечили блогера Алексея Навального, командовали «люди в погонах», перешли грань, заявила член СПЧ Татьяна Мерзлякова. Правозащитник уверена, что омские врачи спасли Навальному жизнь.

«Когда я увидела, что спасением Навального занимаются врачи скорой медицинской помощи, то стало понятно – это люди, которые привыкли к самым разным случаям экстренных заболеваний. Поэтому мне очень не нравится, когда мы снова перешли грань и начинаем обвинять в чем-то врачей. Врачи боролись за жизнь, врачи спасли жизнь, и такова была воля близких людей, чтобы он лечился в другой больнице – его увезли. Но, мне кажется, и здесь сделали все возможное», – считает член президентского совета по правам человека, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Правозащитник заявила, что никогда не сомневалась в том, что «врачи будут делать свое дело». «Иногда мы боле чем критично относимся к докторам, но целая эпоха коронавируса показала, что борьба за жизнь людей – их основное призвание», – напомнила член СПЧ.

Мерзлякова попросила не говорить о том, что омскими врачами, которым пришлось первым оказать помощью Навальному, «командовали люди в погонах». «Даже если, возможно, какие-то варианты наблюдения были – врачи делали свое дело безукоризненно. Я очень много встречала в жизни, когда врачи от бессилия падали, оттого что болезнь или какая-то травма была выше их, но и в таких ситуациях делали все, что могли», – подчеркнула правозащитник.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, летевшего рейсом Томск – Москва. Блогер находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В минувшую субботу его доставили в клинику «Шарите» в Берлине. В начале недели врачи заявили, что в организме россиянина обнаружены следы интоксикации субстанцией группы веществ ингибиторов холинэстеразы, каким именно, пока неизвестно.

Газета «Коммерсант» опубликовала хронику транспортировки Навального в Германию. Из нее следует, что задержка с транспортировкой блогера была связана исключительно с пассивной позицией бригады немецких врачей, вылетевших за Навальным в Омск.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в субботу главврач московской ГКБ № 71 и телеведущий Александр Мясников поддержал президента союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктора Леонида Рошаля в его оценке ситуации с Навальным. Рошаль заявил, что российские медики спасли Навальному жизнь, и не должны страдать «за свой профессионализм».