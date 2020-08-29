Маск показал свинью с имплантом мозга

Изобретатель-миллиардер Илон Маск продемонстрировал свинью с мозговым имплантом, который, как надеются в основанной Маском компании Neuralink, позволит лечить неврологические заболевания.

В ходе трансляции на YouTube Маск показал свинью, в мозг которой вживлен имплант размером с монету (8 миллиметров в диаметре). «Это как Fitbit у вас в черепе с маленькими проводами», – передает РИА «Новости» слова Маска.

«Это здоровая и счастливая свинья с имплантом, который стоит уже два месяца и отлично работает», – сказал Маск. Он пояснил, что последовательность коротких гудков, которую слышали участники, отображает нейронные импульсы, идущие от пятачка свиньи в ее мозг. Каждый раз, когда свинья что-либо нюхает и трогает пятачком, устройство в мозгу регистрирует импульсы.

Маск надеется, что в перспективе такие импланты помогут лечить паралич, болезнь Альцгеймера и деменцию. Он также считает, что импланты помогут человеку гармонично слиться с искусственным интеллектом, об опасности неконтролируемого развития которого Маск не раз предупреждал.

По его словам, он надеется получить разрешение регуляторов вживить первый имплант человеку уже в этом году.

Напомним, в июле 2019 года Маск заявил о создании чипа для подключения к мозгу человека.

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