Маск заявил о создании чипа для подключения к мозгу человека

Американский бизнесмен Илон Маск презентовал чип для подключения к головному мозгу человека, что, по задумке, должно помочь парализованным людям использовать гаджеты.

Компания Neuralink, основанная Маском, создала гибкие «нити» толщиной четыре-шесть микрометров, их вживляют с помощью игл, передает 360.

Для безопасной имплантации «нитей» компания создала нейрохирургического робота, который избегает кровеносных сосудов. По заверениям Маска, это снижает воспалительные реакции в мозге.

Сигналы считываются при помощи другого чипа, способного передавать информацию по USB-C. В Neuralink рассчитывают создать собственный беспроводной интерфейс для подключения.

Отмечается, что системой можно будет управлять с помощью смартфона. Еще одна проблема, которую предстоит решить специалистам компании, состоит в том, что «нити» можно подключить к мозгу, только просверлив дырки в черепе. В будущем планируется для этого использовать лазеры.

Эксперименты проводились только на крысах. Данные, полученные от крысы с USB-C портом на голове, передавались в 10 раз быстрее, чем с помощью текущих сенсоров.

Тестирование на людях запланировано на второй квартал 2020 года, для этого компании нужно получить разрешение у Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.

На текущий момент в разработку технологии было вложено 150 млн долларов, из которых 100 миллионов инвестировал сам Маск.