Дипломат рассказал подробности захвата посольства Ливии в Минске

Около 30 сторонников Правительства национального согласия (ПНС) Ливии напали на ливийское посольство в Минске и избили временного поверенного Мухаммада Истейту, который представляет власти востока Ливии под руководством маршала Халифы Хафтара.

Дипломат рассказал, что нападение произошло в 6.00, его избили, передает РИА «Новости».

По словам пострадавшего, атакующих было около 30, и они не были ливийцами, но были сторонниками ливийского Правительства национального согласия (ПНС).

«На посольство напали, когда я и еще один дипломат спали. Это было террористическое нападение на здание посольства, считающегося территорией Ливии. Они не были ливийцами», – сообщил дипломат.

Дипломат заявил, что нападавшие были белорусскими гражданами, но вместе с ними прибыл временный поверенный от ПНС и бухгалтер посольства ПНС, с которыми пострадавший лично знаком.

По словам Истейты, нападавшие на посольство «уложили его на землю и избили». Он уточнил, что у него конфликт с напавшими на посольство уже в течение двух месяцев и это вторая попытка штурма. Нападавшие хотят, чтобы Истейта покинул посольство и передал его сторонникам ПНС.

Ранее военный корреспондент «Комсомольской правда» Александр Коц сообщил, что сторонники Правительства нацсогласия (ПНС) Ливии попытались захватить посольство Ливии в Минске, где находятся дипломаты альтернативного ливийского правительства.

Напомним, в Ливии продолжается вооруженный конфликт между Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара и силами Правительства национального согласия Фаиза Сараджа, контролирующими Триполи. ПНС поддерживается Турцией. Египет объявил о готовности ввести войска в Ливию для поддержки ЛНА и обещал не допустить захват Сирта, который сейчас контролируется Ливийской национальной армией.