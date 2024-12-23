Чехия нарастила импорт российского газа более чем в шесть раз

ТАСР сообщило о росте поставок российского газа в Чехию более чем в шесть раз в 2024 году

Tекст: Антон Антонов

За этот период Чехия импортировала 915,9 тыс. тонн газа из России, тогда как за аналогичный период 2023 года объем поставок составлял 145,6 тыс. тонн, передает РИА «Новости» со ссылкой на ТАСР.

Указывается, что Россия вместе с Норвегией является крупнейшим поставщиком природного газа в Чехию. Однако импорт из Норвегии в 2024 году сократился почти на 40%, что компенсировалось возросшими поставками из России. Чехия получает российский газ через Словакию, Венгрию и Австрию, не имея прямых контактов с Газпромом.

Эксперт предупредил о возможных проблемах с доступностью российского газа для Чехии в связи с планируемым прекращением транзита через Украину с 1 января 2025 года. «Эту ситуацию сейчас пытается переломить прежде всего Словакия. Однако пока неясно, удалось ли премьеру Фицо вчера в Кремле найти решение, которое позволило бы поставлять российский газ через Украину и в будущем году», – добавил Кованда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Украина отказалась от продления контракта по поставкам газа. «Сейчас возникают вопросы, что с этим делать, но это не наши проблемы, это Украина перекрыла поставки нашего газа европейским потребителям», – сказал Путин.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил Москву, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию с транзитом газа через Украину. Киев заявил, что дальнейшее использование трубопровода станет возможным лишь при условии, если поставщики не будут получать оплату за ресурсы до окончания конфликта. Данная идея возмутила Фицо: «Какой дурак нам предоставит газ бесплатно?» По его словам, последствия остановки транзита отрицательно скажутся на всем Евросоюзе и приведут к удорожанию газа.