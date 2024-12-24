Курская область решила обратиться в ФАС из-за цен на продукты

Хинштейн велел подготовить письмо в ФАС из-за цен на продукты в Курской области

Tекст: Антон Антонов

На заседании правительства Хинштейн сообщил, что обсудил эту проблему с главой ФАС Максимом Шаскольским. Шаскольский ждет «обращение» от руководства региона, чтобы «направить предостережение» сетевым магазинам, где отмечен резкий рост стоимости продуктов, передает РИА «Новости».

Хинштейн потребовал не использовать праздники для получения дополнительной прибыли, он намерен «лично разговаривать с основными руководителями сетевых компаний и объяснять им, с каким сложностями им предстоит сталкиваться», если «будут продолжать так себя вести».

Он рассказал, что посетил сеть «Светофор». «То, что я увидел в открытой продаже в этой сети, меня просто повергло в ужас и шок... Я такого не видел честно сказать нигде. Залежи сгнивших огурцов, заплесневелых лимонов, разваливающихся мандаринов, покрытых плесенью ананасов», – рассказал Хинштейн.

Он указал, что проблемы у сети есть и в других регионах, в связи с чем обсудил проблему с Минпромторгом. По его словам, «на место выходят туда коллеги из прокуратуры и Роспотребнадзора». При этом закрывать «Светофор» не планируют, цены там значительно ниже, чем в основных торговых сетях.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о принятии отставки Алексея Смирнова с поста главы Курской области, новым временно исполняющим обязанности губернатора региона стал Хинштейн.

