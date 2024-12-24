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Болгарию собрались использовать в «военном Шенгене»
НАТО и ЕС решили включить в «военный Шенген» паромную переправу Русе – Гюргево в Болгарии
Паромная переправа Русе – Гюргево и «будущий» третий мост через Дунай войдут в зону «военного Шенгена» и станут частью военного коридора «Юг – Север», пишет «Сега» со ссылкой на ответ министра обороны технического правительства Болгарии Атанаса Запрянова на запрос депутата парламента.
«Через эти коридоры можно будет оказать быструю поддержку Болгарии военными силами и средствами НАТО и ЕС при военном нападении», – приводит ТАСС со ссылкой на газету «Сега» текст документа.
В нем также сказано, что «военная мобильность – это ведущая инициатива сотрудничества между НАТО и ЕС». Ее цель – «эффективное передвижение военного контингента и оборудования при текущих операциях и во время конфликтов».
Отмечается, что «переправа и будущий третий мост через Дунай» также будут использоваться и в гражданских целях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, НАТО разрабатывает многочисленные сухопутные коридоры для переброски войск и бронетехники США к линии фронта в случае начала крупной войны с Россией. СМИ отмечали, что лидеры альянса годами хотят создать военный эквивалент шенгенской зоны, позволяющий беспрепятственно перемещать военных в границах стран-участников.