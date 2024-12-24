Болгарию собрались использовать в «военном Шенгене»

НАТО и ЕС решили включить в «военный Шенген» паромную переправу Русе – Гюргево в Болгарии

Tекст: Антон Антонов

«Через эти коридоры можно будет оказать быструю поддержку Болгарии военными силами и средствами НАТО и ЕС при военном нападении», – приводит ТАСС со ссылкой на газету «Сега» текст документа.

В нем также сказано, что «военная мобильность – это ведущая инициатива сотрудничества между НАТО и ЕС». Ее цель – «эффективное передвижение военного контингента и оборудования при текущих операциях и во время конфликтов».

Отмечается, что «переправа и будущий третий мост через Дунай» также будут использоваться и в гражданских целях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, НАТО разрабатывает многочисленные сухопутные коридоры для переброски войск и бронетехники США к линии фронта в случае начала крупной войны с Россией. СМИ отмечали, что лидеры альянса годами хотят создать военный эквивалент шенгенской зоны, позволяющий беспрепятственно перемещать военных в границах стран-участников.