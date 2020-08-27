Послы ЕС заявили о недопустимости преследования оппозиции Белоруссии

Послы стран Евросоюза в Белоруссии заявили о недопустимости преследования членов Координационного совета (КС) белорусской оппозиции в республике «на представленных властями основаниях», говорится в заявлении представительства ЕС в Минске.

В четверг в МИД Белоруссии состоялась встреча главы внешнеполитического ведомства Белоруссии Владимира Макея с европейскими дипломатами.

«Главы миссий... выразили восхищение мужеством, с которым граждане Беларуси вышли на улицы в знак протеста против фальсификации выборов и для защиты своего права на свободу и демократическое представительство. Белорусы призывают свои власти к открытому диалогу о будущем своей страны. В этом контексте европейские дипломаты указали на недопустимость преследования членов Координационного совета на представленных властями основаниях», – передает РИА «Новости» текст заявления.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что есть достаточно доказательств вмешательства Запада во внешние дела Белоруссии.

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