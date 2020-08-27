Врио главы Архангельской области посетил станцию Шиес

Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский посетил территорию в Ленском районе, где велось строительство мусорного полигона Шиес, перед поездкой он провел встречу с жителями поселка Урдома: главной темой диалога стало прекращение строительных работ на Шиесе.

Жители поселка обсудили с врио губернатора активизацию работ по рекультивации земли, на которой планировалось построить полигон, сообщает сетевое издание Dvinanews.

Непосредственно на Шиесе Александр Цыбульский встретился с активистами экологического протеста и сотрудниками ООО «Экотехнопарк», у которых за последних два года с момента начала строительства накопилось много вопросов друг к другу. В частности, на сегодняшний день остро стоит вопрос начала активных работ по рекультивации земельного участка, на котором начиналась скандальная стройка. Первый этап рекультивации должен быть завершен до конца текущего года. Однако работы ведутся крайне низкими темпами. В этом лично убедился глава региона.

«Те вещи, которые не требовали личного ощущения территории, мы уже сделали: расторгли договор аренды на 300 гектаров земли, исключили проект «Экотехнопарка» из перечня приоритетных инвестпроектов плюс не перевели 15 гектаров в земли промышленности, и поэтому они сейчас подлежат рекультивации. Была задача посмотреть, как идет рекультивация: она идет критически медленно. Это правда. Нельзя сказать, что ничего не делается: формально какое-то передвижение сооружений есть, но, тем не менее, мы понимаем, что это пока еще далеко от того, что подразумевает рекультивация, и будем сейчас добиваться того, чтобы она происходила», – сказал Александр Цыбульский.

Начальник участка ООО «Экотехнопарк» Алексей Дорожкин утверждает, что продолжение рекультивации невозможно, пока представителям организации не будет обеспечен доступ к территории, чтобы завезти топливо и технику для демонтажа построек. Позиция активистов категорична: как завезли все железной дорогой, так ею пусть и вывозят.

В процессе осмотра территории активисты обратили внимание Александра Цыбульского на достаточно большой объем щебня под укрывным материалом, который, по их словам, не включен в план рекультивации. Цыбульский поручил исполняющему обязанности министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Леониду Утюгову разобраться в ситуации и позаботиться об устранении нарушения, а лесничих глава региона попросил контролировать процесс проведения работ.

Кроме того, в ходе поездки на Шиес Александр Цыбульский поручил руководству регионального министерства строительства и архитектуры проработать вопрос об изменении схемы территориального планирования с переводом территории лесфонда в земли населенных пунктов. Активисты считают, что назначением использования этой земли может стать индивидуальное жилищное строительство. По их мнению, это один из способов защиты земли от строительства на ней промышленных объектов. Для решения этого вопроса необходимо согласование Рослесхоза, врио губернатора заверил, что готов решить вопрос с ведомством, если у жителей Ленского района действительно сохранится интерес к тому, чтобы получить эти участки под ИЖС.

Еще одна просьба, которая была озвучена к Александру Цыбульскому, – вернуть остановку на станции «Шиес» при движении поездов по маршруту Воркута – Москва. Этот вопрос находится на стыке полномочий двух регионов и будет прорабатываться врио губернатора, отметили в пресс-службе.

«Станцию нужно обязательно возвращать», – подчеркнул он.

По итогам осмотра территории бывшего строительства Александр Цыбульский попросил сотрудников «Экотехнопарка» демонтировать палатку, где размещался информационный центр компании, и попрощался с активистами только после того, как процесс демонтажа начался.

Цыбульский после назначения временно исполняющим обязанности главы Архангельской области занял жесткую позицию по отношению к планам создания полигона. Он последовательно реализует решение о запрете на создание полигона бытовых отходов на станции «Шиес».