В Башкирии создали группу для изучения механизма приватизации содовой компании

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии по поручению главы республики создало юридическую группу, которая изучает документы приватизации Башкирской содовой компании.

«По поручению главы Башкортостана Радия Хабирова в министерстве земельных и имущественных отношений РБ создали юридическую группу, которая изучает соответствующие документы», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе главы региона.

В свою очередь Хабиров поблагодарил президента Владимира Путина после заявления главы государства о ситуации с Башкирской содовой компанией. «Справедливость должна восторжествовать», – отметил он.

Напомним, в четверг Путин в ходе совещания поручил правительству и руководству Башкирии разобраться в ситуации вокруг Башкирской содовой компании, в частности выяснить – каким образом доля государства в компании была размыта и снижена ниже контрольной.

В августе в Башкирии начались протесты экоактивистов, которые выступают против вырубки леса на шихане, где должна была начаться разработка сырья для производства соды. Общественную безопасность на месте обеспечивают полицейские и сотрудники ОМОНа. На минувших выходных при столкновениях во время акций против разработки Куштау пострадали несколько человек.

Накануне глава Башкортостана Радий Хабиров заявил протестующим, что работы будут приостановлены до тех пор, пока не будет найден компромисс. После этого протесты приостановились.