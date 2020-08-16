В Башкирии приостановили работы на горе Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил протестующим против разработки горы Куштау о приостановке работ до того момента, когда найдется компромисс, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Уходит БСК, уходите вы. Я даю слово, что на эту гору никто не зайдет, пока мы не найдем компромиссное решение», – передает РИА «Новости» его слова.

Куштау – один из шиханов (одиночных гор) в районе города Стерлитамака. В конце прошлого года Хабиров разрешил Башкирской содовой компании (БСК) вести разработку горы – иначе в 2022 году предприятию грозит остановка из-за нехватки сырья и тысяча жителей Стерлитамака останется без работы. Против работ выступают экозащитники, которые пикетируют вырубки леса на шихане. Общественную безопасность на месте обеспечивают полицейские и сотрудники ОМОН.