Путин поручил разобраться с размытием доли государства в Башкирской содовой компании

Президент Владимир Путин в ходе совещания поручил правительству и руководству Башкирии разобраться в ситуации вокруг Башкирской содовой компании.

«Не похоже, что целью акционеров сегодня является долгосрочное развитие этой компании, похоже на другое – на выкачивание средств любой ценой и как можно в большем объеме. Я прошу правительство Российской Федерации совместно с руководством республики детально разобраться в ситуации, предложить решение»,– заявил Путин на совещании с членами правительства, передает РИА «Новости».

Также президент обратил внимание, что в начале 2013 года «абсолютно чудесным образом» доля государства в компании была размыта и снижена ниже контрольной.

«У государства было 62%, а внезапно стало 38%. И как результат – приоритеты работы компании резко изменились», – отметил Путин.

«Прошу также прокуратуру провести проверку законности сделки, в результате которой был утрачен контроль за этими активами со стороны государства», – поручил глава государства.

Он добавил, что деньги, заработанные БСК, почти не инвестируются в развитие компании и не остаются в регионе.

«При общем объеме выручки в 2019 году 45 млрд рублей на инвестиционные цели пошло только 2,5 млрд рублей. Где деньги? Известно, где – в офшорах», – сказал Путин.

Также президент отметил, что в этой ситуации необходимо вести диалог с работниками БСК и позаботиться о сохранении рабочих мест.

Между тем власти Башкортостана создали юридическую группу для изучения документов по приватизации БСК, сообщили в пресс-службе главы республики Радия Хабирова.

В 2019 году БСК разрешили вести разработку местной горы, в компании заявляли, что в ином случае предприятие может остановиться из-за нехватки сырья.

В августе в Башкирии начались протесты экоактивистов, которые выступают против вырубки леса на шихане. Общественную безопасность на месте обеспечивают полицейские и сотрудники ОМОНа. На минувших выходных при столкновениях во время акций против разработки Куштау пострадали несколько человек.

Накануне глава Башкортостана Радий Хабиров заявил протестующим, что работы будут приостановлены до тех пор, пока не будет найден компромисс. После этого протесты приостановились.