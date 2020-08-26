Многодетная семья в ЕАО получила 1 млн рублей

Первая многодетная семья получила единовременную выплату в 1 млн рублей после того, как обратилась к временно исполняющему обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна.

Инициативу Гольдштейна о дополнительной поддержке многодетных семей поддержали депутаты областного парламента. Уже в июле был утвержден порядок предоставления единовременной денежной выплаты многодетным семьям, постоянно проживающим на территории ЕАО, имеющим девять и более детей, передает РИА Биробиджан.

Выплаты начались 25 августа. Средства многодетные семьи могут тратить на любые свои нужды.

Идея региональных выплат многодетным родилась в феврале 2020 года, когда на прием к врио губернатора области пришел отец десятерых детей Алексей Подрезов из села Птичник Биробиджанского района. Он попросил помочь с покупкой бруса.

«Эта история разворачивалась у всех на глазах. Алексей Николаевич обратился к врио губернатора области Ростиславу Гольдштейну на одном из приемов. Он рассказал о своих насущных проблемах. Имеющийся дом семью уже не вмещает, необходимо расширять жилплощадь. Он затеял строительство у себя на участке, ему помогают дети, у них очень дружная семья!» – рассказала председатель областного Комитета социальной защиты населения Наталья Афанасьева.

Гольдштейн поручил курирующим органам встретиться с каждой многодетной семьей, проживающей в регионе, проработать проблемы и объем необходимой помощи. Были внесены изменения в закон – областное Законодательное собрание поддержало инициативу врио губернатора области.

«По поручению губернатора были проработаны варианты возможной помощи. В результате решили без определения целевой направленности, именно на нужды семьи, выделить 1 млн рублей, где девять и более детей. У нас пять таких семей. Они проживают в Биробиджанском, Ленинском, Облученском, Октябрьском и Смидовичском районах области», – добавила Афанасьева.

По словам Подрезова, он уже не первый раз обращается к властям с подобными просьбами. У предшественников нынешнего врио губернатора области уходило до девяти месяцев на работу с предоставляемыми документами для участия в федеральных и областных программах. А сейчас с момента встречи и до выдачи денег прошло полгода.

«Нам очень приятно, что мы первопроходцы в таких выплатах и первыми их получаем. Это для нас событие. В разговоре с Ростиславом Эрнстовичем я сказал, что мне нужно от 500 до 700 тыс. рублей на строительство, но был приятно удивлен, когда по инициативе врио губернатора фиксированная сумма была в один миллион рублей. Неважно, что сумма больше, все равно все деньги пойдут на строительство дома», – поделился Подрезов.