Название романа Агаты Кристи «Десять негритят» изменили во Франции

Название детективного романа Агаты Кристи «Десять негритят» претерпело изменения – теперь во Франции книга будет продаваться как «Их было десять», передает радиостанция RTL со ссылкой на потомка писательницы Джеймса Причарда.

«Когда книга писалась, язык был другим, и использовались слова, которые сегодня забыты. История основывается на популярной считалочке, написанной не Агатой Кристи. Я почти уверен, что оригинальное название никогда не использовалось в США. В Великобритании его изменили в 1980-х годах, и сегодня мы меняем его по всему миру», – передает РИА «Новости» слова Причарда.

Он считает, что Агате Кристи «не понравилось бы, если бы кто-то оказался обиженным ее словесными оборотами».

«Мы не должны использовать термины, которые могут задеть кого-то – так нужно себя вести в 2020 году», – добавил потомок Кристи.

Книга с новым названием уже появилась в продаже во Франции. Стоимость книги в магазинах крупной сети книжных Fnac составляет 5,6 евро.